Top 3 tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước 6 tháng đầu năm 2024: Những địa phương nào được gọi tên?

Top 1: Bắc Giang

Tại Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh Bắc Giang tháng 6/2024, UBND tỉnh cho biết, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 14,14%, đứng đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 18,11%; dịch vụ tăng 6,42%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,82%; thuế sản phẩm tăng 10,59% so với cùng kỳ. Quy mô GRDP đạt 96.058 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng khá cao so cùng kỳ, ước tăng 26,45%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 315.140 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch, tăng 28% so cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 5,72% so với cùng kỳ. Quy mô giá trị sản xuất đạt trên 17.150 tỷ đồng, bằng 34,5% kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo tiến độ, tăng trưởng toàn diện. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,81% so với cùng kỳ. Quy mô đạt khoảng trên 22.140 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch.

Thu ngân sách có nhiều chuyển biến, tăng cao hơn cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 28,3% so cùng kỳ, bằng 61,2% dự toán. Có 11/15 khoản thu và 09/10 huyện, thành phố đạt trên 50% dự toán.

Top 2: Khánh Hòa

Tại cuộc họp UBND tỉnh Khánh Hòa thường kỳ tháng 5 được tổ chức vào tháng 6, UBND tỉnh ước tính, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Khánh Hòa ước tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Khánh Hòa sẽ đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 46%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 62.585,4 tỷ đồng, tăng 15,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 3,3 lần. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 17%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 626,7 triệu USD, tăng 8,8%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.851 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 116,2% cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua đến từ sự cố gắng rất lớn của các ngành: Du lịch, Công Thương, Văn hóa và các sở, ngành, địa phương.

"Nếu từ nay đến cuối năm vẫn giữ được nhịp tăng trưởng này thì năm 2024 tỉnh sẽ giữ được mức tăng trưởng ở 2 con số. Trong lĩnh vực du lịch, đến cuối năm khả năng cũng sẽ đạt mốc 9 triệu khách; tỉnh cũng phấn đấu xuất khẩu vượt 2 tỷ USD trong năm 2024", ông Tuân cho hay.

Top 3: Thanh Hóa

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 27.348 tỉ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ, bằng 76,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.673 tỉ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ, bằng 75,7% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 10.675 tỉ đồng, tăng 19,7%, bằng 78,8% dự toán.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 65.885 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ, bằng 48,8% kế hoạch. Toàn tỉnh đã thu hút được 59 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 12 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.905 tỷ đồng và 177,5 triệu USD; tăng 78,8% về số dự án và tăng 25,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.