Top 5 đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tiêu biểu 2024

Theo Bà Ngô Thanh Hạnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn THTAX: Sự kiện tôn vinh DN, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024 là sự ghi nhận những thành tựu xuất sắc và khẳng định vai trò then chốt của cộng đồng DN trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

THTAX cũng rất tự hào vì những cống hiến của mình cho xã hội, cộng đồng DN đã đơm hoa kết quả. THTAX từng được vinh danh "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu 2023" và năm nay tiếp tục được chứng nhận "Doanh nhân tiêu biểu 2024". Qua hơn 19 năm thành lập và phát triển, THTAX luôn làm việc với phương châm: Bảo vệ tối đa lợi ích cho khách hàng bằng những giải pháp chuyên nghiệp và không ngừng đổi mới, sáng tạo với sứ mệnh: "Nâng tầm doanh nghiệp, kiến tạo thịnh vượng". Những năm gần đây, chúng tôi nhanh chóng áp dụng chuyển đổi số trong quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua nền tảng ứng dụng công nghệ mới. Nhờ đó, chúng tôi trở thành chuyên gia uy tín trong cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, đại lý thuế với nhiều kinh nghiệm và giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế cho DN. Đồng thời, THTAX còn là đơn vị thực hiện các khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến về kế toán-thuế, cập nhật chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, quản trị DN cho hàng ngàn khách hàng, sinh viên chuyên ngành tài chính, thuế quan.

Trao đổi về những nỗ lực khai phóng dịch vụ đại lý thuế, pháp lý DN cách đây hơn 20 năm, ông Vòng Tắc Xiền - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Trí Luật, cho biết: Qua 20 năm phát triển, Trí Luật đã tư vấn thành công cho hơn chục ngàn khách hàng trong lĩnh vực kế toán thuế và pháp lý DN, hiện đang có hơn 500 DN sử dụng dịch vụ đại lý thuế thường xuyên. Với khối lượng công việc như vậy, DN nhanh chóng áp dụng công nghệ hiện đại như phần mềm quản lý dịch vụ, phần mềm kế toán tự động hạch toán Boro AutoAccounting sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyên biệt dành cho đại lý thuế sử dụng, nên việc nhập liệu hoàn toàn tự động, quản lý nghiệp vụ kế toán đã giảm hơn 70% thời gian, dễ dàng kiểm soát chất lượng dịch vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện, quy trình kiểm tra, nhờ đó đã đạt hiệu quả rất cao. Nhiều năm qua, Trí Luật không chỉ được khách hàng tín nhiệm mà còn được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, UBND TP HCM, HUBA, VTCA, HTCAA liên tục khen thưởng về những thành tích đóng góp cho nền kinh tế, cộng đồng xã hội và người nộp thuế. Liên tiếp trong 5 năm qua, Trí Luật đã được HUBA vinh danh "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu 2019" và các năm 2020, 2022 là doanh nhân tiêu biểu cùng với Bằng khen của UBND TPHCM; còn năm 2024 này Trí Luật được tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu.

Theo chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, thông qua hoạt động tư vấn, tuyên truyền trên các báo đài và phản biện chính sách pháp luật nói chung, pháp luật thuế nói riêng, Trọng Tín đã góp phần đưa tiếng nói người nộp thuế đến gần hơn với cơ quan, bộ, ngành. Hiện nay, Trọng Tín phát triển mô hình đa dịch vụ chuyên sâu, chuyên nghiệp với thương hiệu Trọng Tín như: Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín; Công ty Luật TNHH Quốc tế Trọng Tín; Công ty TNHH Charity Trust Fund Trọng Tín hoạt động với mô hình DN xã hội. Với những đóng góp đó, Trọng Tín liên tục được trao tặng nhiều danh hiệu ấn tượng: Đại lý thuế duy nhất tại Việt Nam được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam "Xác lập kỷ lục về thuế"; Top 5 đại lý thuế uy tín được ký thỏa thuận với Tổng cục Thuế về tư vấn và hỗ trợ người nộp thuế, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Đại biểu tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2; và được các bộ, ban ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen… Đến hôm nay, niềm vui của Trọng Tín đã nhân đôi khi cùng lúc được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu. Đối với tôi, đây là niềm tự hào cho hành trình nỗ lực học tập, hành nghề và trở thành một chuyên gia thuế, kế toán trong gần 20 năm qua; cùng với đó là sự tâm huyết trong việc hỗ trợ cộng đồng DN và phụng sự xã hội với tâm thế của một DN Việt Nam định hướng vươn tầm khu vực.

Còn ông Trương Ngọc Đăng Khoa - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đại lý thuế Trương Gia, cho hay: Đại lý thuế Trương Gia luôn mang đến những giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hoạt động và đảm bảo tính an toàn, bảo mật trong hoạt động tài chính, kinh doanh của khách hàng. Thông qua các dịch vụ tư vấn và kế toán-thuế, Trương Gia đã cùng chung sức với ngành Thuế góp phần hỗ trợ người nộp thuế chấp hành đúng chính sách thuế, hạn chế các rủi ro về thuế, hoàn thuế… Qua hơn 16 năm phát triển, Trương Gia luôn là nhịp cầu nối uy tín giữa DN với cơ quan thuế. Trên bước đường đó, Trương Gia đã vinh dự được Bộ Tài chính, UBND TP HCM… trao tặng nhiều bằng khen và liên tục được vinh danh sản phẩm, dịch vụ và doanh nhân tiêu biểu trong các năm 2019-2022. Lần này, cá nhân tôi tiếp tục được trao chứng nhận doanh nhân tiêu biểu 2024 là sự ghi nhận quá trình nỗ lực vươn lên của bản thân cũng như sự đóng góp tích cực của Trương Gia cho xã hội và cộng đồng DN. Theo tôi, hiện nay chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành một yếu tố tiên quyết để DN tồn tại và phát triển. Trong đó, Đại lý thuế Trương Gia và nhiều DN đã áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cùng hướng tới nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đột phá.

Chia sẻ về hoạt động của một DN khởi nghiệp và lần đầu được vinh danh doanh nhân tiêu biểu 2024, bà Nguyễn Ngọc Thanh Phương - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế An Doanh, bày tỏ: Với lợi thế khởi nghiệp, An Doanh nhanh chóng tiếp cận công nghệ số, ứng dụng phần mềm và kế toán đám mây vào quản lý đại lý thuế, nhờ đó góp phần nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng cường hiệu quả hoạt động. Nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 kéo dài và chính sách thuế có nhiều thay đổi, đặc biệt là chính sách thuế hỗ trợ cho người dân, DN của Quốc hội, Chính phủ được ban hành, thì An Doanh cũng chạy hết công suất nhằm vừa hỗ trợ khách hàng, vừa giải đáp các thắc mắc cho người nộp thuế, gia tăng tương tác trên website. Bên cạnh đó, An Doanh đã nhanh nhạy tung ra dịch vụ "Văn phòng độc lập từ xa", cung cấp trọn gói về quản lý hành chính-nhân sự-kế toán-thuế rất phù hợp với nhu cầu của DN trong thời đại công nghệ 4.0, trong đó có các chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp, hộ cá thể lên DN. Sau 4 năm thành lập và có bước đột phát trong kinh doanh, tôi rất tự hào khi được cùng đứng trong hàng ngũ doanh nhân tiêu biểu năm 2024; và cũng rất vinh dự được sóng bước cùng các đàn anh, đàn chị đại lý thuế thành viên HTCAA để đón nhận phần thưởng này và luôn nỗ lực với phương châm: "Đồng hành cùng An Doanh - An tâm kinh doanh".

Tại sự kiện, bà Ngô Thanh Hạnh cũng đã chia sẻ thêm: "Với tư cách là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HTCAA, chúng tôi rất phấn khởi vì tại lễ tôn vinh này, có 5 thành viên HTCAA được trao chứng nhận tiêu biểu. Điều đó chứng tỏ sự lớn mạnh của HTCAA cũng như vai trò đại lý thuế trong việc đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp những dịch vụ kế toán-thuế chất lượng, hiệu quả".