TopCV - Nâng tầm thị trường Công nghệ nhân sự: “Tiếp lợi thế, nối thành công”

Trong những năm vừa qua, Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam (TopCV) luôn gắn liền với định vị "Leading the next generation of HR Tech" - Tiên phong trong lĩnh vực HR Tech (Công nghệ nhân sự). Giờ đây, TopCV tiếp bước hành trình của mình với sự thay đổi nhận diện mới ‘The Arrow’ (Mũi tên) và công bố khẩu hiệu chính thức (slogan) : "Tiếp lợi thế, nối thành công".



Dễ dàng nhận thấy toàn bộ các ấn phẩm truyền thông của TopCV trong thời gian gần đây, đều xuất hiện trong một diện mạo mới với hoạ tiết chủ đạo: ‘The Arrow’ (Mũi tên) - được cấu thành từ nhiều hoạ tiết chấm tròn (dots) đậm chất công nghệ, di chuyển bên trong mũi tên tạo nên hình ảnh chuyển động không ngừng.

Luôn tiến về phía trước, ‘The Arrow’ đại diện cho tinh thần tiên phong và luôn hướng tới sự đột phá trong từng giải pháp nhân sự giàu hàm lượng công nghệ nhằm kết nối người lao động với các doanh nghiệp Việt, từ đó giải quyết bài toán về thu hút và giữ chân nhân tài.

Cùng với đó là sự ra mắt của câu khẩu hiệu (Slogan) chính thức: "TopCV - Tiếp lợi thế, nối thành công" như một tuyên ngôn, khẳng định mạnh mẽ một lần nữa về sứ mệnh và ý nghĩa hành trình mới của TopCV.

Lý giải cho sự thay đổi trên, đại diện TopCV chia sẻ đây là bước tiến quan trọng và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Năm 2016, TopCV đã gia nhập thị trường với định vị tiên phong trong lĩnh vực HR Tech, theo đó từ một nền tảng tuyển dụng công nghệ thông minh trở thành nhà cung cấp các giải pháp nhân sự, sở hữu một Hệ sinh thái HR Tech toàn diện.

Trong suốt hơn 7 năm, TopCV tập trung phát triển các giải pháp/tính năng, tạo ra nhiều lợi thế cho ứng viên và các doanh nghiệp xoay quanh lĩnh vực Tuyển dụng/Quản trị tuyển dụng; Thiết lập và đánh giá năng lực nhân viên đồng thời cũng đi sâu vào các giải pháp hỗ trợ thu hút và giữ chân nhân tài như Nền tảng quản lý và gia tăng trải nghiệm nhân viên.

Hệ sinh thái HR Tech của TopCV.

Vào thời điểm hiện tại, các sản phẩm công nghệ ứng dụng sâu Big Data (Dữ liệu lớn) và AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) của TopCV đang liên tục được phát triển và dần bổ trợ một cách toàn diện cho Hành trình ứng viên (Candidate Journey) từ khâu định vị bản thân đánh giá năng lực chuyên môn thông qua các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị hành trang tuyển dụng và xác định rõ kỳ vọng đối với công việc…đồng thời cũng giúp các nhà tuyển dụng được tiếp thêm lợi thế, tiếp cận với một thế hệ nhân sự chất lượng và có tiêu chuẩn cao cả về kỹ năng chuyên môn và tư duy nghề nghiệp, từ đó đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.



Bằng tinh thần không ngừng tiếp nối vị thế tiên phong của mình, việc thay đổi nhận diện thương hiệu chính là sự chuyển mình thiết yếu và là bước đi phù hợp với chiến lược của TopCV, nâng tầm thương hiệu.

Chia sẻ thêm từ ông Trần Trung Hiếu - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của TopCV: "Hoạt động trong lĩnh vực thị trường nhân sự giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự khó khăn mà mỗi ứng viên sẽ cần đối mặt. Bên cạnh năng lực tự thân, mỗi trợ lực sẽ đều là một yếu tố quan trọng giúp họ đạt được những dấu mốc cao hơn trong sự nghiệp của mình. Sứ mệnh của TopCV được ví như chiếc cầu nối, cung cấp những lợi thế then chốt, chính bằng những giải pháp công nghệ đã nỗ lực phát triển suốt những năm vừa qua, từ đó giúp mỗi người vươn tới những thành công lớn và xứng đáng cho chính mình. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng rằng chính bản thân những người đi trước cũng sẽ cùng đồng hành, là người tiếp lợi thế cho những thế hệ nhân sự đi sau, lan toả nhiều hơn những giá trị tích cực và hữu ích, vì một xã hội tốt hơn từng ngày. Và cứ như vậy, lợi thế sẽ tiếp lợi thế, thành công sẽ nối thành công."