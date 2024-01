Tour Tết tăng giá mạnh

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch khắp nơi trên thế giới bị đóng băng hoặc chỉ có thể mở lại một phần vào dịp Tết 2023. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tất cả các quốc gia đã mở cửa trở lại hoàn toàn để chào đón các du khách, khiến cho mong muốn đi du lịch của người dân tăng cao, khoảng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, do những dịch vụ trong tour như giá vé máy bay tăng, vé các điểm tham quan, giá phòng khách sạn… tăng cao khiến giá tour cũng có biến động tăng từ 20 - 30% so với những ngày thường.



Điều này khiến không ít du khách đã cân nhắc chuyển từ tour nội địa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sang thị trường nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hoặc Hàn Quốc…



Nhiều doanh nghiệp cho biết, đến nay, các tour nước ngoài đang được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.



Bên cạnh việc giá tour tăng, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, tour du lịch… của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.



Để tránh bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo, các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo, du khách nên lựa chọn các công ty du lịch uy tín, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, tốt nhất là những doanh nghiệp được thành lập lâu năm và uy tín trên thị trường. Du khách có thể tham khảo danh sách các đơn vị du lịch uy tín trên trang web của Tổng cục Du lịch, tránh trường hợp tiền mất, tật mang.