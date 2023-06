Toyota Vios bán lẫn lộn cũ mới: Bản cũ giảm 110 triệu xả hàng, bản mới ưu đãi lớn chưa từng có

Khi mọi sự chú ý đang tập trung vào Toyota Vios bản mới với chính sách giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ thì các đại lý vẫn tiếp tục "xả hàng" bản cũ với mức giảm mạnh hơn rất nhiều.

Tham khảo tại nhiều đại lý, mỗi nơi lại có chính sách giá khác nhau. Chiếc Vios 1.5G màu trắng tại đại lý ở Đà Nẵng được chào giảm 110 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Giá niêm yết của xe là 592 triệu, sau giảm chỉ còn 482 triệu đồng. Một đại lý ở Hà Tĩnh lại đưa ra mức giảm tương đương 150% lệ phí trước bạ cho chiếc Vios 1.5G màu đỏ, quy đổi tương đương khoảng 90 triệu đồng.

Những chiếc Toyota Vios đang được giảm giá mạnh cũng có năm sản xuất 2023 như bản facelift chứ không phải xe sản xuất năm 2022 như một số mẫu khác đang bán "dọn kho" trên thị trường

Hầu hết xe bản cũ tồn kho thuộc phiên bản 1.5G cao cấp nhất, với màu sắc đa dạng như trắng, đen, đỏ và vàng cát. Số lượng xe bản cũ tồn kho không còn nhiều. Người bán ở Hà Tĩnh cho biết chỉ còn đúng một chiếc màu đỏ. Trong khi đó, tư vấn bán hàng ở Đà Nẵng chia sẻ rằng chiếc màu trắng là chiếc cuối cùng. Một tư vấn bán hàng tại Thanh Hóa cho biết tại đây còn chiếc màu đen.

Trong những tháng gần đây, doanh số Toyota Vios đang dần tụt lại trong phân khúc và xếp dưới Honda City, Hyundai Accent. Tháng 5 vừa qua, Vios chỉ có 586 xe bán ra, thấp hơn so với 920 xe của Accent và 1.035 xe của City. Trước đó một tháng, Vios cũng xếp sau 2 đối thủ khi chỉ bán được 695 xe, còn Accent và City bán được lần lượt 1.050 xe và 1.137 xe. Với kết quả kinh doanh như vậy, việc tồn lại nhiều xe Vios bản cũ cho đến thời điểm này cũng là điều dễ hiểu.

Vios cũ đang được bán song song với Vios mới cho đến khi đại lý hết xe tồn. Bản mới đang được giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ. Đại lý còn tặng kèm quà tặng là phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ. Một người bán hàng tại Hà Nội cho biết chiếc Vios G 2023 mới tại đây đang được giảm tới 46 triệu đồng (đã quy đổi bảo hiểm thành tiền mặt).

Toyota Vios bản mới cũng được giảm giá nhưng mức giảm chỉ bằng khoảng một nửa so với bản cũ

Để có được một chiếc Vios G bản cũ có giá rẻ hơn khoảng 60 triệu đồng so với bản mới, người mua sẽ phải đánh đổi một vài thiệt thòi về trang bị. So với bản mới 2023, bản cũ sử dụng đèn halogen dạng chóa (thay vì projector), mặt ca-lăng kiểu cũ, màn hình kích thước 7 inch (bản mới là 9 inch), ghế loại cũ không ôm người bằng và đặc biệt là các tính năng an toàn tiên tiến gồm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường.

Nội thất Vios mới hiện đại hơn với màn hình lớn đặt nổi cùng bộ ghế có dáng ngồi thể thao

Động cơ của bản cũ và mới không có sự khác biệt. Các phiên bản dùng chung máy 1.5L, công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm cùng hộp số vô cấp CVT.

Có lẽ một phần lý do khác khiến Toyota Vios không còn "hot" như trước là bởi mẫu xe này không đổi sang thế hệ mới như nhiều người kỳ vọng mà chỉ là bản nâng cấp facelift. Trong khi Toyota Vios tại Việt Nam mới chỉ là bản facelift thì tại một số quốc gia khác trong Đông Nam Á như Lào, Thái Lan hay Philippines, mẫu xe này đã là thế hệ mới hoàn toàn. Tuy nhiên, Vios thế hệ mới lại vừa vướng phải lùm xùm liên quan đến thử nghiệm an toàn và bị tạm dừng bán ở một số thị trường, còn Vios tại Việt Nam là đời trước nên không bị ảnh hưởng.