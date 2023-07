TP Dĩ An điểm sáng về an cư lâu dài

Giao thông thuận tiện, kéo gần khoảng cách



Nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển liên vùng khi là giáp ranh với TP Thuận An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Thủ Đức (TPHCM).

TP Dĩ An hiện được đánh giá là nơi sở hữu nhiều cửa ngõ giao điểm của các trục hành lang kinh tế quan trọng của vùng như, hành lang kinh tế động lực Bắc - Nam gồm Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam; hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Quốc lộ 22; đường vành đai đi qua TP.HCM đến nhóm cảng hàng hóa đường thủy của TP.HCM. Ngay trong tháng 6/2023, dự án vành đai 3 TP.HCM cùng dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đồng loạt được khởi công. Sau khi các trục đường này hoàn thành sẽ càng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Dĩ An đến các tỉnh thành.

Ngày 29/6, tỉnh Bình Dương đã động thổ xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh (Ảnh: UBND tỉnh Bình Dương)

Thời gian qua, song hành cùng mục tiêu phát triển đô thị, TP Dĩ An đã tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn vốn, phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua sự thay đổi của diện mạo đô thị có thể thấy TP Dĩ An đang không ngừng lớn mạnh. Từ lâu, Dĩ An được biết đến là một trong những đô thị trung tâm, là vùng đất phát triển năng động bậc nhất của tỉnh Bình Dương với thế mạnh là công nghiệp và thương mại, dịch vụ.



Nhận thấy được vai trò của mình trong tiến trình phát triển chung, trong quy hoạch hạ tầng, TP Dĩ An luôn đặt trong tổng thể chung, theo đó khi triển khai phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển giao thông,… phải gắn kết đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh và các vùng lân cận. Ngày 27/4/2023, TP Dĩ An đã được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của Dĩ An đặt ra là đến năm 2025 sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại I.

An cư ở TP Dĩ An và làm việc tại TP.HCM



Với tiềm năng về phát triển kinh tế, cộng với lợi thế về vị trí địa lí tiếp giáp với TP Thủ Đức, TP Dĩ An được đánh giá nhiều lợi thế làm nơi đón lượng dân cư trong khu vực các quận nội thành TP.HCM dịch chuyển đến để sinh sống.

Hiện tại, khu vực giáp ranh TP Thủ Đức, cụ thể là phường Đông Hoà, An Bình đang thu hút hàng loạt dự án nhà ở và phát triển hạ tầng giao thông mạnh mẽ. Đơn cử như trục đường Thống Nhất thuộc địa phận phường Đông Hòa đã được mở rộng lộ giới từ 12m lên 32m. Tuyến đường này còn được gọi là trục đại lộ Đông Tây mới, kết nối giữa thành phố Dĩ An, khu đô thị Đại học Quốc gia, Bến xe Miền Đông mới, Quốc lộ 1A và khu công nghệ cao của TP.HCM.



Trục đại lộ Đông Tây mới hình thành đóng vai trò là tuyến đường trọng điểm giúp cho giao thông vùng cửa ngõ phía Đông của TP.HCM giảm lưu lượng xe cộ. Đồng thời cung đường này là động lực thúc đẩy sự sự phát triển của các loại hình thương mại, dịch vụ, đặc biệt là sự sôi động của thị trường bất động sản khu vực đường đi qua.

Đường Thống Nhất rộng 32m chuẩn bị trải nhựa (Ảnh Huyền Trang)

Chỉ trong thời gian ngắn nữa, dọc khu vực Trục đại lộ Đông Tây (đường Thống Nhất) sẽ rất nhộn nhịp. Hiện, khu vực này đang lộ diện sẽ trở thành một khu đô thị mới với hàng ngàn sản phẩm căn hộ, cung ứng nhà ở cho người dân và các công trình tiện ích. Đơn cử như sau khi đưa vào sử dụng khu căn hộ Bcons Plaza, Tập đoàn Bcons hiện đang đưa ra thị trường dự án khu phức hợp Bcons City quy mô đến hơn 4,4ha, trong đó, tháp căn hộ đầu tiên là Green Topaz hiện đang được mở bán.



Cơ hội cho người dân sở hữu nơi an cư là thực! Với giá chỉ từ 32 triệu/m2, căn hộ Green Topaz có mức giá không dễ tìm trên thị trường hiện nay trong nguồn cung sản phẩm mới. Vị chi, 1 căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại tháp Green Topaz (dự án Chung cư Ngôi sao) diện tích 50m2 sẽ ở khoảng tầm 1,6 tỷ.

Bên cạnh giao thông đường bộ, TP Dĩ An còn được hưởng lợi từ định hướng phát triển khu vực bến xe Miền Đông mới của Tp.HCM. Cụ thể, TP.HCM phát triển tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển giữa nội thành và bến xe. Trong tháng 4/2023, tàu Metro số 1 đã chạy thử nghiệm lộ trình dài 12,3km (toàn tuyến dài gần 20km), chuẩn bị cho việc đưa vào vận hành trong năm 2024.

Có nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền, hạ tầng thuận tiện,.. chính là yếu tố quyết định để người dân chọn TP Dĩ An nói chung và khu vực dọc đường Thống Nhất ngay Làng Đại học Tp.HCM nói riêng để an cư dài lâu.

