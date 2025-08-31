Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng mỗi người dân 100.000 đồng

31-08-2025 - 14:46 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho bạc Nhà nước Khu vực II (TP HCM) đang phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và Công an TP HCM để chuyển tổng số tiền tặng quà đến người dân

TP HCM chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng mỗi người dân 100.000 đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 31-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Sở Tài chính TP HCM cho biết theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4427/STC-ĐP và một số quy định liên quan, cùng ngày, UBND TP HCM đã ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo Nghị quyết số 263/NQ-CP.

Cụ thể, UBND TP HCM chấp thuận bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 cho Công an TP HCM và 168 UBND các xã, phường, đặc khu để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với tổng số tiền 1.010.230.900.000 đồng. Trong đó, nguồn kinh phí bổ sung gồm: 989.344.800.000 đồng từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội phê duyệt và 20.886.100.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TP HCM.

Sở Tài chính TP HCM đã hoàn tất thủ tục cấp bổ sung kinh phí năm 2025 cho Công an TP HCM và UBND các xã, phường, thị trấn theo quy định. Đến trưa 31-8, Kho bạc Nhà nước Khu vực II đã phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và Công an TP HCM để chuyển toàn bộ số tiền quà tặng đến người dân trên địa bàn trong chiều 31-8. Trong quá trình thực hiện, nếu thiếu kinh phí, UBND các xã, phường, đặc khu phải báo cáo về UBND TP HCM (thông qua Sở Tài chính) để được bổ sung kịp thời, đảm bảo không chậm trễ.

Riêng Công an TP HCM chỉ đạo công an tại các xã, phường, đặc khu phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu để thực hiện việc tặng quà cho người dân đúng thời hạn, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp; đồng thời phân bổ phần kinh phí thuộc nhiệm vụ của Công an TP HCM.

Theo Thy Thơ

Người Lao động

