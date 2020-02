TP HCM hẹn gỡ khó các dự án bất động sản hàng tuần, dự án 76 Tôn Thất Thuyết và loạt dự án đang bị nghẽn có cơ hội tái khởi động

Ngày 22/2, tại buổi gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp bất động sản. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), Lê Hoàng Châu cho biết, 2 năm qua, những dự án vướng mắc pháp lý lên đến con số hàng trăm và tình hình thanh kiểm tra khiến hàng loạt dự án đứng hình. Ông Châu kiến nghị thành phố rút ngắn các thủ tục, trình tự phê duyệt dự án xuống còn 5 bước để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Theo đó, bước 1 là lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng Tổ chuyên gia. Bước 2 là lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì. Bước 3 là lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức thực hiện.

Bước 4 là công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. Bước 5 là lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, do giao Sở Tài nguyên Môi trường cùng Sở Tài chính cùng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: "Hiệp hội đề cập đến 19 doanh nghiệp có dự án đang vướng mắc, kéo dài tôi đề nghị Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan hình thành tổ công tác và gia hạn đến 30-4 phải xong. Hàng tuần tổ công tác phải họp để giải quyết đứt điểm các dự án này".

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, với các dự án mà vừa qua thanh, kiểm tra hay điều tra nhưng đến nay cơ quan chức năng đã cho "chạy" rồi thì các sở ngành cũng phải hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành thủ tục theo quy định.

"Ví dụ như dự án 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4 đã được thông báo của các cơ quan chức năng rồi thì giờ phải cho chạy lại", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Được biết, dự án mà 76 Tôn Thất Thuyết được giới thiệu quy mô 2 block cao 35 tầng, gồm 1.438 căn hộ do Công ty TTC Land và Công ty đầu tư Sabeco là đơn vị phát triển dự án. Đầu năm 2019, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án đã ban hành ngày 12/8/2016. Từ đó đến nay, dự án bị "đứng bánh" và chưa hẹn ngày tái khởi động.

Lý do thu hồi là vì Tổng công ty Sabeco báo cáo không chính xác về tài sản sử dụng trên đất của khu đất và ý kiến của UBND quận 4 là đất trống, trong khi thực tế vẫn còn 14 hộ dân đang cư ngụ, cần rà soát làm rõ. Quyết định của UBND TPHCM đã khiến nhiều khách hàng và các doanh nghiệp đang triển khai dự án "đứng ngồi không yên".

Được biết, dự án 76 Tôn Thất Thuyết từng nằm trong danh sách 124 dự án được lãnh đạo TPHCM và cơ quan có thẩm quyền của T.Ư đã quyết định tháo gỡ khó khăn từ Tháng 3/2019.

Theo đánh giá của các chuyên gia quyết tâm gỡ khó cho hàng loạt dự án nằm trên đất vàng tại TPHCM sẽ giúp giải tỏa tình trạng thiếu cung nhà ở mở trên địa bàn TPHCM. Đây cũng là tin vui cho hàng loạt doanh nghiệp và người mua nhà. Có thể kể đến như, TTC Land với dự án Khu liên hợp Nhà ở - Văn phòng - Thương mại Tản Đà - Hàm Tử, phường 10, quận 5. Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với 6 dự án bị ách tắc, đặc biệt là dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè có quy mô 91 ha.

Công ty Him Lam với dự án thành phần Khu nhà ở Him Lam, phường Phước Bình, quận 9 và Dự án Khu đô thị mới Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Bình, quận 9. Novaland cũng có hàng loạt dự án cần tháo gỡ tại nhiều quận, huyện tại TPHCM. Công ty Lê Thành chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NOXH) với hai dự án vướng mắc đã kéo dài nhiều năm là dự án Lê Thành An Lạc và dự án Lê Thành Tân Kiên. Công ty Cổ phần địa ốc Thảo Điền kiến nghị các cơ quan chức năng xem giải quyết vướng mắc tại dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Lý (P. Phước Bình, Q. 9).