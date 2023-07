TP HCM mới cấp thêm 1.672 sổ hồng

Chiều 5-7, Thường trực HĐND TP HCM tổ chức phiên giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP HCM.



Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì phiên giải trình.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TP HCM thông tin về báo cáo công tác cấp sổ hồng của UBND TPHCM.

Theo đó, tính thừ ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) đến tháng 4-2023, trên địa bàn thành phố có 335 dự án nhà ở thương mại với 191.101 căn (căn hộ, nhà ở riêng lẻ) đủ điều kiện cấp sổ hồng.

Trong đó, 110.016 căn được cấp sổ hồng và chưa cấp 81.085 căn. Số lượng căn chưa được cấp sổ hồng được chia thành 6 nhóm.

Cụ thể, số dự án chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà, đã phát hành thông báo thuế, chờ người dân đóng thuế là 8.372 căn; 39 dự án đang thực hiện cấp sổ hồng, nay phải tạm ngừng cấp do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định tại Nghị định 148/2020 với 19.958 căn.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng.

Ngoài ra, có 18 dự án phải ngừng do đang thanh tra, điều tra với 10.277 căn; 8.918 căn hộ chưa cấp sổ hồng do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới; 4.653 căn hộ chưa cấp sổ hồng do các vướng mắc; 28.907 căn hộ chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Trong khi đó, đối với các dự án nhà ở thương mại trước ngày 1-7-2014, đến nay có 105 dự án phát triển nhà ở đã được các chi nhánh tiếp nhận, lập hồ sơ và trình UBND cấp huyện cấp sổ hồng cho người mua nhà với 24.501 căn hộ/nhà ở riêng lẻ. Ngoài ra, số liệu tại 12/22 Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai còn lại vẫn đang rà soát, tổng hợp.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, đối với các vướng mắc liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ 6 nhóm khó khăn, vướng mắc trên đây để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng trên địa bàn.

Ngày 11-5, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đã triển khai kế hoạch cấp hơn 81.000 sổ hồng ở 6 nhóm vướng mắc.

Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cho hay triển khai kế hoạch từ giữa tháng 5, đến đầu tháng 6-2023 đã tháo gỡ, cấp 1.672/8.372 sổ hồng thuộc nhóm 1.