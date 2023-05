TP HCM: Siêu thị khuyến mãi đậm nhưng sức mua không như kỳ vọng

Do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế nên dù các siêu thị đã chuẩn bị kỹ, tăng đến 20%-30% chi phí cho khuyến mãi các nhóm hàng chủ lực và hàng tiêu dùng nhiều dịp lễ nhưng sức mua vẫn không được như kỳ vọng.



Tại hầu hết siêu thị, trung tâm bách hoá tổng hợp, sức mua chỉ tăng tốt trong 2-3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, còn trong 2 ngày sau, lượng khách lẫn doanh số đều giảm so với kế hoạch.

Theo ghi nhận tại Trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị Aeon Tân Phú, lượng khách trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế nên sức mua có phần giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách hàng mua sắm tại AEON Tân Phú

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Tân Phú, cho biết nhu cầu của khách tăng mạnh đối với nhóm hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, tổ chức tiệc cùng bạn bè, người thân như thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành hàng điện máy phục vụ cho việc làm mát, tránh nóng cho người dân như quạt máy, điều hòa cũng được người dân quan tâm và ưu tiên mua sắm trong dịp này.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, sức mua cũng tăng gấp 2 lần so với ngày thường trong 3 ngày cuối tuần, đặc biệt trong 2 ngày 29 và 30-4. Khách hàng lựa chọn những mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn để quây quần, sum vầy cùng gia đình.

Một số siêu thị Co.opmart tại TP HCM đón lượng khách tăng gấp đôi ngày thường trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Chuỗi siêu thị Emart, MM Mega Market cũng ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt nên lượng khách mua sắm theo từng đợt chứ không tập trung đông cả ngày như lễ 30-4 và 1-5 năm trước. Theo đại diện Emart, đợt lễ này, khách mua sắm đông hơn ngày thường nhưng không đạt chỉ tiêu kỳ vọng.

Khách hàng tập trung mua sắm theo từng đợt, né giờ cao điểm nắng nóng

"Nghỉ lễ 5 ngày nên một bộ phận người dân TP HCM đi chơi xa, những ai còn ở lại thành phố thì chọn ở nhà trốn nóng. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn cũng khiến nhiều người chi tiêu tiết kiệm hơn" – đại diện Emart cho hay.

Khách hàng có xu hướng chọn hàng giá rẻ, có khuyến mãi

Hiện các hệ thống siêu thị tiếp tục triển khai các hoạt động giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng.