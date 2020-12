TP HCM: Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết

Ngày 4-12, Công an quận 5, TP HCM đang phối hợp với Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông (khoảng 45 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với bà Lâm Thị Tuyết Hồng (53 tuổi, Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên) ở trong khu chợ Kim Biên (đường Vạn Tượng, phường 13, quận 5). Trong khi cãi nhau, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí đâm bà Hồng nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ án mạng

Thấy bà Hồng bị đâm, nữ nhân viên (khoảng 25 tuổi) đến can ngăn cũng bị người đàn ông đâm thương tích.



Quá bức xúc, tiểu thương tại khu chợ liền ập đến tước đoạt hung khí, bắt giữ đối tượng bàn giao cho công an xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 5 phối hợp với Công an TP HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Riêng đối tượng gây án liền bị công an áp giải về trụ sở lấy lời khai điều tra.