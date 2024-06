TP Hồ Chí Minh: Chi trả Bảo hiểm xã hội một lần giảm, chi Bảo hiểm y tế tăng

Người lao động đến kê khai hưởng BHTN, BHYT, BHXH tại BHXH TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Thông tin được ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí Quý II/2024, chiều 13/6.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, tính đến ngày 31/5 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 8.002.618 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng 1,93% (151.492 người) so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 51,18%. Lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 49,36%. Dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,23%. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 37,88% so với kế hoạch (tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2023). Tuy nhiên, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tạm tính đến ngày 31/5 là 6.893,4 tỷ đồng (tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước).

Đến ngày 31/5, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 512.634 lượt người (giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 40.737 người (giảm 12,2% so với cùng kỳ).

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2024, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 8,88 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước). Số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 9.880 tỷ đồng (tăng 16,87%).

“Dù Bảo hiểm Xã hội đã phối hợp cùng Sở Y tế, các bệnh viện thực hiện nhiều giải pháp quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng bình quân chi phí khám chữa bệnh vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối Dự toán chi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024”, ông Nguyễn Quốc Thanh cho hay.