TP. Hồ Chí Minh khan hiếm nguồn cung, lộ diện dự án với loạt tiện ích vượt trội

Khan hiếm nguồn cung căn hộ chưa từng có

Theo báo cáo của CBRE, ba tháng đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nguồn cung hạn chế trên thị trường BĐS nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, tại TP.HCM, chỉ có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, phần lớn vẫn là các giai đoạn tiếp theo của các dự án đã chào bán từ năm 2023, trong đó chỉ có hơn 80 căn thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực phía Nam thành phố. Đây cũng là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất trong một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây tại TP.HCM và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung mới hạn chế đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ vượt số lượng căn hộ được mở bán mới. Cụ thể, tổng số căn hộ chung cư bán được trong Quý 1/2024 tại thị trường TP.HCM là khoảng hơn 600 căn, giảm 74% so với Quý 4/2023 nhưng vẫn nhiều hơn so với số lượng căn hộ mới được chào bán trong quý. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án chào bán trong Quý 1/2024 đạt khoảng 80%, nhờ vào mức giá không có nhiều sự điều chỉnh so với các giai đoạn mở bán trước hoặc mức giá được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của khu vực.

Theo đánh giá của CBRE, sự khan hiếm cục bộ nguồn cung căn hộ chung cư tại TPHCM trong thời gian qua đã khiến các sản phẩm căn hộ chung cư mở bán mới ra thị trường luôn trở thành "điểm nóng". Đặc biệt, những dự án chuẩn bị bàn giao có giá phải chăng ở các khu vực lân cận như Thủ Đức đang được quan tâm, trong đó những dự án tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người trẻ hiện đại ghi nhận thanh khoản tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Lộ diện điểm nóng cục bộ - căn hộ hoàn thiện sắp bàn giao

Quan sát thực tế cho thấy, trong bối cảnh khan hiếm căn hộ mới mở bán, khu căn hộ Urban Green tọa lạc trên trục đường Quốc lộ 13, TP Thủ Đức do Công ty cổ phần Kusto Home phát triển đang trở thành "điểm nóng" cục bộ khi ngày càng tiến gần đến thời điểm hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà cho cư dân.

Urban Green có lợi thế pháp lý minh bạch và tiến độ khẩn trương, từ đó đủ cơ sở đảm bảo sự yên tâm cùng quyền lợi cho tất cả khách hàng. Do đó, bộ sưu tập căn hộ tại đây được các chuyên gia đánh giá là lựa chọn lý tưởng dành cho khách hàng mua nhà với mục đích an cư - những người đặc biệt quan tâm đến yếu tố pháp lý và tính ổn định của quá trình phát triển dự án. Từ khi khởi công, dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền của TP HCM xác nhận đủ điều kiện xây dựng, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và ký kết hợp đồng mua bán.

Dự án Urban Green tiến gần đến ngày hoàn thiện

Cùng với pháp lý chuẩn chỉnh, tiến độ xây dựng tại công trường Urban Green cũng là điểm cộng đáng chú ý. Tổng thầu Coteccons luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và phân công nhân sự làm việc 24 giờ mỗi ngày để đảm bảo tiến độ khẩn trương, được cập nhật đến khách hàng đều đặn. Tính đến tháng 4/2024, các hạng mục tiện ích của dự án đã được hoàn thành phần kết cấu và công trình đã được triển khai tháo dàn giáo nhằm chuẩn bị cho công tác hoàn thiện mặt ngoài cả 2 tòa tháp. Sau thời gian 2 năm triển khai, dự án hiện hướng đến mục tiêu bàn giao nhà cho cư dân vào quý 1/2025.

Lợi ích từ không gian sống với hệ tiện ích vượt trội

Ngoài pháp lý minh bạch và tiến độ khẩn trương, đại diện đơn vị phát triển cho biết Urban Green còn mang lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng được kế thừa từ khu căn hộ hạng sang Đảo Kim Cương. Đây là giá trị đến từ hơn 60 tiện ích, hứa hẹn đáp ứng tối đa nhu cầu hằng ngày của cư dân. Với những khu vực như hồ bơi sinh thái BioDesign và hồ bơi vô cực tích hợp bể Jacuzzi, mọi thành viên trong gia đình đều có thể thư giãn giữa cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Bên cạnh đó là các tiện ích như phòng gym, vườn yoga, đường chạy bộ đa sắc giữa công viên ngập tràn bóng cây xanh sẽ phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe; vườn ươm trồng, khu vui chơi, tường leo núi EPDM giúp thế hệ con trẻ có được môi trường tốt nhất để khám phá và phát triển.

Phòng gym thuộc hệ tiện ích phong phú tại Urban Green

Khu phố mua sắm Urban Green Walk tại khối đế sẽ sớm trở thành địa điểm mang lại sự tiện nghi cho cư dân tại dự án lẫn khu vực lân cận. Cụ thể, dãy phố có không gian mở kết nối tất cả các căn shophouse với khu vực công viên và tiện ích tại hai tháp. Urban Green Walk cũng đảm bảo sự đa dạng của các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe được cung cấp và quản lý với tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đợt ra mắt những căn hộ cuối cùng trước khi bàn giao, Urban Green sẽ mang đến chương trình ưu đãi đa lợi ích, giúp những gia đình trẻ đến gần hơn với tổ ấm mơ ước. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 1,6 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị sản phẩm để sở hữu ngay căn hộ từ 2 phòng ngủ dành cho gia đình trẻ, đến căn diện tích lớn 3 và 4 phòng ngủ lý tưởng cho gia đình đa thế hệ. Ngoài việc được tặng gói nội thất giá trị lên đến 500 triệu đồng, dù mục đích là an cư hay đầu tư, khách hàng cũng sẽ thảnh thơi trong suốt 2 năm kể từ khi nhận nhà để ở hoặc cho thuê khi được ân hạn gốc lãi 24 tháng.

Có thể nói, trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung căn hộ chưa từng thấy trong suốt 15 năm qua tại TPHCM, Urban Green đang trở thành lựa chọn an cư hàng đầu trên thị trường khi vừa đáp ứng được nhu cầu an cư của người trẻ lẫn gia đình đa thế hệ, vừa có những chính sách đặc biệt hỗ trợ người mua nhà sở hữu được căn nhà chất lượng với mức giá tốt nhất và ưu đãi lớn nhất. Đây cũng chính là lý do khiến số lượng căn hộ giới hạn còn lại tại đây có được sức hút lớn bậc nhất khu vực Thủ Đức hiện nay.

Thông tin dự án: Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức

Urban Green - Căn hộ nghỉ dưỡng từ Kusto Home, nhà phát triển Đảo Kim Cương

Vị trí: Đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Quy mô: 2ha - 734 căn hộ

Mật độ xây dựng: 32.3%

Nhà phát triển dự án: Kusto Home

Chủ đầu tư: Ladona Properties

