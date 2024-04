TP. Hồ Chí Minh: Nhiều tín hiệu vui từ các doanh nghiệp bất động sản

Doanh thu hơn 61.000 tỷ đồng trong quý I/2024

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, tính trong quý I/2024 chỉ duy nhất 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư và không có dự án mới mở bán đầu năm.

Tuy nhiên, số liệu từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho thấy, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt trên 61.000 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với quy mô này, kinh doanh bất động sản chiếm gần 23% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của thành phố, chỉ đứng sau lĩnh vực bán lẻ hàng hóa.

Cũng trong quý I/2024, TP. Hồ Chí Minh đã có 268 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, bằng gần 1/3 so với con số 921 doanh nghiệp chào thị trường mới của cả nước.

Nhiều tín hiệu vui từ các doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của chuyên trang Batdongsan.com.vn vừa công bố cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh chỉ có một vài dự án chung cư mở bán, số lượng căn hộ khiêm tốn rơi vào khoảng trên 1.000 căn, giảm sâu so với giai đoạn 2022.



Tuy nhiên, mức độ quan tâm và lượng giao dịch ở phân khúc nhà ở riêng lẻ (nhà riêng) đã cải thiện. So với cùng kỳ năm 2023, nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng từ 3% - 24% tùy mức giá và tập trung nhiều nhất vào phân khúc 2 - 4 tỉ đồng.

Lực cầu đất nền ghi nhận tại các quận 12, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn… tăng từ 13% - 25%. Về mặt bằng giá, khu vực miền Nam có sự điều chỉnh giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi miền Bắc tăng đến 25% và miền Trung tăng 4%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn, cho rằng, đất nền đang quay trở lại là "kênh đầu tư vua" và phân khúc dưới 2 tỉ đồng được quan tâm nhiều nhất.

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản có dấu hiệu "khởi sắc" khi Chính phủ và các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chính sách có liên quan về pháp lý, lãi suất, góp phần tăng tính thanh khoản và tiến độ triển khai các dự án.

Doanh nghiệp địa ốc đặt mục tiêu gì trong năm 2024?

Mặc dù thị trường bất động sản cả nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng vẫn đang đối mặt với những khó khăn. Tuy nhiên, "soi" kế hoạch kinh doanh của một số doanh nghiệp địa ốc lớn trong tài liệu báo cáo cổ đông năm 2024 vẫn cho thấy sự lạc quan vào thị trường.

Đơn cử như, Công ty CP đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) cũng vừa công bố tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2024 trước thềm đại hội cổ đông, cho thấy tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu 32.587 tỉ đồng, gấp 6,9 lần so với năm 2023; mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỉ đồng, tăng 2,2 lần so với kết quả năm 2023.

Trong năm 2023, cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) chỉ đạt doanh thu ở mức 1.640 tỉ đồng, 682 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 41% so với năm trước. Nhưng theo tờ trình đại hội cổ đông năm 2024, Phát Đạt đặt mục tiêu mang về 2.892 tỉ đồng doanh thu và 880 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 368% và 35,8% so với thực hiện năm 2023.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt cho biết, nhiệm vụ cao nhất của Phát Đạt trong năm 2024 tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất.

Cũng là doanh nghiệp lớn trong bản đồ các công ty bất động sản tại thị trường phía Nam, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) ghi nhận doanh thu thuần năm 2023 đạt 3.181 tỉ đồng, giảm 1.157 tỉ đồng. Doanh thu chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 91% tổng doanh thu trong năm) đạt 2.905 tỉ đồng.

Lợi nhuận thuần năm 2023 của Nam Long ghi nhận 800 tỉ đồng, giảm 65 tỉ đồng, tương đương giảm 8% so với năm trước (chủ yếu do giảm doanh thu so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 484 tỉ đồng).

Dù vậy, năm nay Nam Long vẫn đặt kế hoạch mang về 6.657 tỉ đồng doanh thu và 506 tỉ đồng lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 111% và 5% so với thực hiện năm 2023.