Như Báo Công Thương đã đưa tin, ngày 23/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định số 33/OĐ-CSKT-P5 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can này bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, khu đất này nay là dự án The Tresor thuộc Tập đoàn Novaland.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn nay là dự án The Tresor của thành viên Tập đoàn Novaland - (Ảnh: Diệu Linh).

Tuy nhiên, trước khi trở thành dự án bất động sản lớn như hiện nay, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã được chuyển nhượng cổ phần, mua bán lòng vòng, qua đó “phù phép” biến đất công trở thành đất tư.

Cụ thể, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh có diện tích 6.202m2, nguồn gốc do Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Ngày 29/12/2009, Tổng Công ty cao su Đồng Nai góp 43,2 triệu đồng (chiếm 72%), Công ty cao su Bà Rịa góp 16,8 triệu đồng (chiếm 28%) để thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn).

Ngày 25/3/2010, UBND TP. Hồ Chí Minh có Quyết định 1366/QĐ-UBND thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.

Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2014, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã mua lại vốn góp của Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Công ty Phú Việt Tín, với giá chỉ gần 6 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai chiếm tỷ lệ 99,5% vốn góp trong Công ty Phú Việt Tín.

Sau khi nắm quyền, ngày 14/11/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 0,5% vốn điều lệ Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỷ đồng; chuyển nhượng 40% vốn cho Công ty cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng với giá trên 340 tỷ đồng, 54% vốn cho Công ty cổ phần Biệt thự Thành phố với giá hơn 459 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2017, Công ty TNHH Phú Việt Tín đã ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (công ty con của Tập đoàn Novaland).

Sau đó, Công ty Nova Phúc Nguyên đã khởi công xây dựng dự án bất động sản với tên gọi The Tresor trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Dự án có 2 tháp, 4 tầng hầm để xe, tháp A cao 33 tầng, tháp B Officetel cao 17 tầng và đã bán hết cho khách hàng từ lâu. Dự án The Tresor là một trong những dự án thuộc chuỗi các dự án thành công vang dội của chủ đầu tư Novaland bởi sở hữu vị trí rất đắc địa.