TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng

Trong tháng diễn ra Tết Nguyên đán, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh đạt mức tăng gần 6% so với tháng 1/2022. Con số này thấp hơn 1 điểm % so với kỳ vọng của chính quyền thành phố. Nguyên nhân được nhận định là do xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Một nhà bán lẻ ngoại cho biết, thay vì nhập khẩu hàng từ tập đoàn mẹ, năm nay doanh nghiệp tăng cường bắt tay với các nhà sản xuất tại Việt Nam nhằm cắt giảm chi phí logistics, để giá bán lẻ hợp lý hơn.

"Trước đây nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về chúng tôi sẽ gặp những khó khăn về thông quan, mất nhiều thời gian để đưa ra kệ trưng bày. Năm nay chúng tôi kết hợp với một số nhà sản xuất địa phương để sản xuất ra 100 sản phẩm sản xuất tại Việt Nam", bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON Tân Phú cho biết.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 1 tại thành phố cũng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do tháng Tết hoạt động sản xuất ít hơn. Tuy nhiên, Sở Công Thương thành phố nhận định có phần nguyên nhân vì nhu cầu đơn hàng xuất khẩu sụt giảm. Ngành Công Thương đang tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chuyển hướng sang thị trường nội địa.



Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện nay thông qua chương trình xúc tiến, liên kết của TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, cơ hội tìm kiếm thị trường trong nước của các doanh nghiệp được gia tăng. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang sản xuất sạch, xanh là yêu cầu mang tính cấp thiết, vì một số các nước như Bangladesh ngành dệt may của họ vẫn gia tăng do đã chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thành công".

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của TP Hồ Chí Minh ước chỉ đạt khoảng 70%, được đánh giá là chưa đạt yêu cầu. Năm nay, kế hoạch đầu tư công thành phố được giao là khoảng 70.000 tỷ đồng, cao hơn gần gấp đôi so với năm ngoái. Các giải pháp mới để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tính đến.

TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 7,5% - 8%. Tuy nhiên để hiện thực hóa con số này, lãnh đạo chính quyền thành phố nhận định sẽ đòi hỏi những nỗ lực rất lớn.