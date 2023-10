TPBank chinh phục Giải Thưởng Better Choice Award 2023 bằng cuộc cách mạng số vị nhân sinh, vì sự phát triển bền vững

Innovative Choice Awards 2023: Những Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo

Hạng mục Innovative Choice Awards nằm trong giải thưởng Better Choice Awards là sự tôn vinh đối với những thương hiệu và sản phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua, cũng như những tên tuổi mới nổi đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhờ thành công trong việc áp dụng Đổi mới sáng tạo.

Đây là một cơ hội để những thương hiệu này được công nhận và vinh danh vì sự đóng góp đáng kể của họ vào ngành công nghiệp và xã hội.

Hạng mục này vinh danh các thương hiệu tiêu dùng đã xây dựng giá trị bền vững và tạo dấu ấn tích cực trong tâm hồn người tiêu dùng Việt Nam.

Những thương hiệu này đã liên tục áp dụng Đổi mới sáng tạo để phát triển, xây dựng và nâng cấp sản phẩm, thậm chí kết hợp chuyển đổi số và sử dụng công nghệ để mang lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam và duy trì vị thế của họ trên thị trường.

Các thương hiệu được đề cử trong hạng mục này bao gồm TPBank, HDBank, ACB, Vietcombank, Techcombank, VPBank, Vinamilk, TH true MILK, Viettel, giày Biti's, VNPT, ví điện tử MoMo và nhiều thương hiệu khác. Tất cả những thương hiệu này đã đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội Việt Nam thông qua Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Ví dụ rõ nét về thành công trong sự Đổi mới sáng tạo đó là ngân hàng TPBank, một trong những thương hiệu đang được đề cử tại Hạng mục đề cử Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới sáng tạo BCA 2023. Theo đó, TPBank đã liên tục nằm trong danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Uy tín nhất Việt Nam và đặc biệt lọt vào Top 4 Ngân hàng thương mại Tư nhân Uy tín nhất trong suốt 5 năm liên tiếp. Điều này cho thấy sự cam kết của TPBank đối với chất lượng uy tín trong ngành và ngân hàng số thông minh tại Việt Nam.

TPBank - Biểu tượng của chuyển đổi số tại Việt Nam

Trong bối cảnh một thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ về phía số hóa và bền vững, TPBank đã nắm bắt cơ hội và trở thành biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Qua hơn một thập kỷ tái cơ cấu năm 2012 và nhận được sự tin tưởng từ cổ đông, đối tác và khách hàng, TPBank đã có bước nhảy vọt trong hoạt động kinh doanh và sự phát triển của ngân hàng xác lập vị thế vững chắc trong nhóm các định chế tài chính hàng đầu Việt Nam về uy tín và hiệu quả hoạt động.

Trong suốt 15 năm phát triển, TPBank đã tạo ra các sản phẩm trở thành biểu tượng, cột mốc chuyển đổi số trong xã hội. Nổi bật nhất là LiveBank - ngân hàng tự động không ngủ 24/7, tích hợp phương thức xác thực sinh trắc học giúp khách hàng mở tài khoản, mở thẻ, nhận thẻ, rút/gửi tiền mà không cần tới phòng giao dịch, phục vụ khách hàng mọi lúc. Hay trên nền tảng số, TPBank đi đầu tạo ra tính năng nổi bật trên ứng dụng như ChatPay - chuyển tiền như nhắn tin, VoicePay- chuyển tiền rảnh tay… như một cuộc cách mạng trong hình thức giao dịch trên ứng dụng và một loạt tính năng khác dành cho khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng TPBank Biz - chứng từ số, bảo lãnh siêu tốc… Nhờ sự thấu hiểu nhu cầu người dùng và mang đến những tính năng vượt trội, thời thượng, TPBank đã vượt mốc 10 triệu khách hàng sau 6 tháng năm 2023. 80% khách hàng mới và có tỷ lệ phủ dịch vụ kết nối ví lớn nhất với 12 ví điện tử.

Vừa qua, TPBank cũng được vinh danh năm thứ hai liên tiếp là ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam, và nằm cận top 20 ngân hàng châu Á do The Asia Banker công bố. Trên bảng điểm được ghi nhận, các điểm thành phần về cơ cấu nợ, cơ cấu tiền gửi, tỷ lệ cấp dư nợ tín dụng trên tổng tiền gửi, hệ số CAR… của TPBank được chấm điểm cao vượt trội so với các ngân hàng khác. Kết quả, TPBank đạt 6,05 điểm.

Đại diện The Asian Banker đánh giá cao những nỗ lực của TPBank trong sự chủ động thực hiện các quy định Basel III. Vào năm 2022, dù đã đạt chuẩn Basel III trước đó, TPBank vẫn tiếp tục gia tăng năng lực quản trị rủi ro với phương pháp nâng cao theo Basel III.

"Năm 2022, TPBank duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ, với tài sản lưu động chiếm 49% tổng tiền gửi và vay, vượt mức trung bình 27,8% của tất cả các ngân hàng Việt Nam trong bảng xếp hạng. Ngân hàng đã đạt được mức lợi nhuận cao, với lợi nhuận ròng tăng 30%. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 2%, trong khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 22%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 0,8% vào năm 2022, vượt xa mức trung bình toàn ngành là 1,5%.", đại diện The Asian Banker chia sẻ thêm.

Năm trước, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận gần 8.000 tỷ đồng, lập kỷ lục với chuỗi tăng trưởng 10 năm liên tiếp. Không chỉ quan tâm đến nền tảng tài chính, TPBank cũng hướng đến tương lai phát triển bền vững. Minh chứng là TPBank đã thực hiện Dự án ESG toàn diện với 3 cấu phần chính gồm xây dựng Báo cáo Phát triển bền vững, xây dựng Khung Quản trị ESG và xây dựng Khung và chiến lược tín dụng xanh. Việc TPBank thực hiện Dự án ESG là bước đi đón đầu xu hướng trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng khi các vấn đề về môi trường, xã hội ngày càng được quan tâm.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank mong rằng với kinh nghiệm triển khai ESG tại Việt Nam và sự am hiểu sâu sắc về TPBank, KPMG sẽ đồng hành cùng ngân hàng triển khai thành công các mục tiêu trong thời gian tới.

“Chúng tôi tự tin đội ngũ TPBank có thể tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ để thực thi tốt việc quản trị theo tiêu chuẩn ESG quốc tế, đảm bảo cho sự phát triển xanh, lành mạnh, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và môi trường”, ông Hưng chia sẻ.

Công nghệ và các dịch vụ số đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hút và duy trì khách hàng tại TPBank. Sự cam kết của ngân hàng đối với sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực này đã giúp họ xây dựng một hệ thống dịch vụ hiện đại và thuận tiện cho khách hàng.

Việc TPBank áp dụng các công nghệ tiên tiến như vân tay, quét khuôn mặt, chuyển tiền bằng giọng nói và nhận diện khuôn mặt đã mang đến trải nghiệm giao dịch đáng tin cậy và nhanh chóng cho khách hàng. Loại bỏ giấy tờ và chữ ký truyền thống cũng đã giúp giảm bớt thủ tục phiền phức và tăng tính tiện lợi trong giao dịch.

Vừa qua, trong nỗ lực oại bỏ giấy tờ, TPBank ra mắt máy trợ lý số tại quầy eCM, giúp khách hàng có thể giao dịch mà không cần giấy tờvà chữ ký đảm bảo an toàn, bằng phương thức tân tiến nhấtc tiên tiến nhất.

TPBank: Sứ mệnh thúc đẩy cuộc cách mạng số vị nhân sinhvà đóng góp vào phát triển bền vững của Việt Nam

Với định hướng xuyên suốt lấy khách hàng làm trọng tâm, ứng dụng công nghệ làm đòn bẩy phát triển, sáng tạo các giải pháp số phục vụ cho con người, tạo một xã hội tốt hơn, tiện ích hơn, TPBank vẫn đang tiếp tục trên hành trình số hóa,phát triển công nghệ trong dịch vụ ngân hàng số.

Ngân hàng mong muốn được phục vụ thêm hàng triệu khách hàng, đưa trải nghiệm số tối tân, thời thượng và tiện lợi của các dịch vụ ngân hàng số lan tỏa toàn xã hội và thúc đẩy việc phổ cập các giải pháp thanh toán số.

Đáp ứng nhu cầu khách hàng trở thành kim chỉ nam trong mỗi hoạt động của TPBank, của mỗi con người TPBank. “ Chúng tôi lựa chọn lao vào nhu cầu của khách hàng để tìm giải pháp bằng số hóa.”, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc của TPBank chia sẻ.

Để phối hợp và kết hợp cùng đối tác thúc đẩy chuyển đổi số, TPBank cũng tham gia vào cuộc cách mạng Open Banking và kết nối liên kết một loạt các dịch vụ tài chính. Đến nay, ngân hàng sở hữu một hệ sinh thái số với hơn 30 đối tác trong đa dạng các lĩnh vực gồm fintech, thương mại điện tử, nhà cung cấp hóa đơn hoặc dịch vụ thanh toán, để cung cấp cho khách hàng đầy đủ từ tiện ích nạp tiền, thanh toán hóa đơn, mua hàng trực tuyến đến dịch vụ ví điện tử.

TPBank đã trở thành một trong những biểu tượng công cuộc thúc đẩy cách mạng số tại Việt Nam đồng thời trở thành cầu nối đưa công nghệ vào đời sống của người dân Việt Nam, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi sử dụng các dịch vụ tài chính số. TPBank là một biểu tượng vững chắc của sự đổi mới và sáng tạo trong ngành ngân hàng tại Việt Nam và vẫn đang tiếp bước trên hành trình số đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.