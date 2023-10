TPBank lãi trước thuế gần 5.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng 12%

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của TPBank giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt 8.429 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại ngân hàng này có khoảng 10 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó riêng 9 tháng đầu năm nay có thêm hơn 1,5 triệu khách hàng mới. Nhờ lượng khách hàng tăng nhanh giúp thu nhập từ dịch vụ của TPBank cũng được đẩy lên cao, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.165 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối 9 tháng đầu năm tăng 32% đạt 437 tỷ đồng trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp rưỡi đạt 824 tỷ đồng.

Tổng cộng TPBank đạt 6.935 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 9% so với cùng kỳ.

Do phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 14% so với cùng kỳ, lên 1.976 tỷ đồng, khiến lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng giảm 16% so với cùng kỳ, xuống còn 4.959 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm nay, tổng tài sản của TPBank tăng 5% so với cuối năm trước, đạt trên 344.400 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng ấn tượng với 12% sau 9 tháng, đạt gần 180 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên huy động vốn khách hàng không tốt như cho vay ra, và gần như không tăng trưởng so với cuối năm ngoái.

Chất lượng tín dụng của TPBank được kiểm soát trong mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước (dưới 3% trên tổng dư nợ), tuy nhiên nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ lại tăng mạnh, khiến con số tuyệt đối về nợ xấu tăng khá cao so với cuối năm 2022, ở mức 5.350 tỷ đồng.

Các chỉ số an toàn khác được TPBank duy trì ở mức tốt, trong đó hệ số an toàn vốn (CAR)theo chuẩn Basel III đạt 11%, thuộc top cao của ngành ngân hàng.

Điểm nhấn trong 9 tháng đầu năm nay ở TPBank là ngân hàng liên tục cập nhật các chính sách lãi suất ưu đãi để đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Riêng năm nay TPBank đã kết giảm lãi vay khoảng 1.400 tỷ đồng cùng 76 tỷ đồng các loại phí cho khách hàng. Đầu năm 2023, TPBank cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 22.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 39,19%.