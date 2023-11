Ngân hàng nào hút tiền gửi nhất trong quý 3/2023?

Chỉ có 3 ngân hàng báo cáo tiền gửi sụt giảm, tuy nhiên mức độ giảm không đáng kể. Xét trong 9 tháng đầu năm, 26/27 ngân hàng đều tăng trưởng dương.



Trong quý 3/2023, SeABank là ngân hàng có tăng trưởng tiền gửi khách hàng cao nhất (14,4%). Theo đó, đến cuối tháng 9, số dư tiền gửi tại nhà băng này vượt mốc 140 nghìn tỷ đồng.

HDBank là ngân hàng có tăng trưởng tiền gửi mạnh tiếp theo trong quý 3/2023 với mức tăng 10,4%. Theo đó, 9 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng của nhà băng này tăng tới 58% và đạt hơn 341 nghìn tỷ đồng, là mức tăng trưởng cao nhất toàn ngành. Theo HDBank, tăng trưởng tiền gửi là minh chứng cho thấy sự tin tưởng của khách hàng và uy tín của HDBank.

VPBank cũng có tăng trưởng ấn tượng trong quý 3, tiếp nối đà tăng từ các quý trước đó. Tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này cuối quý 3/2023 đạt hơn 421 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối quý 2 và tăng 39% so với đầu năm. Theo VPBank, động lực tăng trưởng nguồn vốn huy động trong năm nay chủ yếu đến từ khối khách hàng cá nhân của ngân hàng mẹ, với mức tăng tới 60% so với đầu năm.

Có khá nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tiền gửi trên 20% trong 9 tháng đầu năm nay. Ngoài VPBank và HDBank còn có NamABank (21%), SeABank (22%), VietBank (24,9%). Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng tăng xấp xỉ 20% như SHB (18,2%), BacABank (18,2%).

Nhiều ngân hàng khác cũng có tăng trưởng tiền gửi tích cực trong năm nay, giúp thanh khoản dồi dào hơn. Chẳng hạn tại OCB, tiền gửi khách hàng tăng 12,7% trong 9 tháng đầu năm. Cùng với nguồn huy động từ phát hành giấy tờ có giá, tổng huy động thị trường 1 của OCB đã đạt hơn 155,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2022 và hoàn thành 90% so với kế hoạch.

Tại MSB, tiền gửi khách hàng tăng 11% trong 9 tháng và đạt gần 130 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục duy trì lợi thế tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ghi nhận tỷ lệ này đạt 27,7%, nằm trong Top 4 ngân hàng cao nhất hệ thống. Theo MSB, tiền gửi khách hàng, đặc biệt là CASA tăng trưởng tốt do ngân hàng triển khai hiệu quả các sản phẩm có hàm lượng số hóa cao, phù hợp thị hiếu khách hàng.

Đến cuối tháng 9, tổng tiền gửi của 27 ngân hàng đạt hơn 9,2 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. BIDV là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất với hơn 1,58 triệu tỷ đồng, tăng 7,5% trong 9 tháng. Vietcombank cũng tăng trưởng tốt 8,5%, đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng. VietinBank đứng thứ 3 với số dư hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm.

Sacombank là ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi nhất, đạt hơn 507 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4 trong 27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ sau nhóm ngân hàng quốc doanh. Các ngân hàng tiếp theo góp mặt trong Top 10 ngân hàng nhiều tiền gửi khách hàng gồm: MB (gần 4,8 triệu tỷ đồng), ACB (hơn 4,4 triệu tỷ đồng), SHB (hơn 4,2 triệu tỷ đồng), Techcombank (hơn 4 triệu tỷ đồng), HDBank (hơn 3,4 triệu tỷ đồng).