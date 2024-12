Giả danh công an, viện kiểm sát lừa 158 tỉ đồng trong 15 ngày

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi, cùng trú xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và 2 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, nhóm bị can kể trên được lôi kéo sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm này được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận "tiền bẩn" rồi chuyển cho ông chủ.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của chị V.T.H. (trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) với nội dung: Khoảng 19 giờ ngày 20-8, chị nhận cuộc gọi của một nam giới, tự xưng tên Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm và thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. Sau đó, người này hướng dẫn chị H. truy cập vào một đường link, tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con. Sau khi đăng ký tài khoản, chị H. quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu thì tài khoản ngân hàng của chị tự động chuyển toàn bộ 371,5 triệu đồng sang tài khoản ngân hàng mang tên Tạ Anh Trường.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định trong ngày 20-8, tài khoản Tạ Anh Trường phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ và toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP giao dịch đều diễn ra trên địa phận Campuchia.

Ngày 28-10, phát hiện Tạ Anh Trường có mặt tại địa phương, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ. Sau đó lần lượt bắt 3 bị can còn lại từ lời khai của Trường.

Công an quận Nam Từ Liêm xác định 4 bị can đã dùng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây mạo danh công an, viện kiểm sát để lừa người Việt Nam. Đường dây này do đối tượng nước ngoài cầm đầu. Trong vòng 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của 4 bị can lên tới 158 tỉ đồng. Người bị lừa nhiều nhất lên tới hơn 2 tỉ đồng.