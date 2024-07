TPBank giúp khách hàng mọi lứa tuổi xây dựng thói quen và chủ động giao dịch trên kênh số

Bất kỳ ai cùng có thể giao dịch mượt mà trên kênh ngân hàng số

Phá bỏ quan ngại các sản phẩm ngân hàng số hiện đại thường chỉ phù hợp với giới trẻ hay người rành về công nghệ, từ đầu tháng 4/2024, TPBank đã triển khai chiến dịch đưa khách hàng tới gần hơn với thói quen giao dịch trên kênh số nhất là khách hàng lớn tuổi. Khi khách hàng tới quầy giao dịch, sẽ được nhân viên tại chi nhánh/PGD giới thiệu và hướng dẫn thao tác để tự thực hiện nhu cầu của mình tại LiveBank 24/7 mà không cần chờ đợi để đến lượt vào quầy. Ba chi nhánh đầu tiên được triển khai tại Hà Nội với lượng giao dịch lớn hàng ngày là Trung tâm Kinh doanh hội sở, TPBank Kinh Đô và TPBank Trung Hòa Nhân Chính đã nhận được sự đón nhận của khách hàng. Nhiều khách hàng lớn tuổi sau một vài lần tới quầy được hướng dẫn giao dịch tại LiveBank 24/7 đã xóa bỏ được cảm giác e dè, ngại thao tác trên kênh số, tự mình thực hiện mà không cần phải tốn thời gian đi xa vì ngân hàng không ngủ đã hiện diện ngay chân tòa nhà nơi mình sinh sống.

Bác Phương Tuấn – một cán bộ hưu chí tại quận Cầu Giấy chia sẻ thường nhờ con trai giao dịch thay mình vì ngại phải tới quầy chờ đợi và lo lắng về tính an toàn mỗi khi tự giao dịch. Sau vài lần được hướng dẫn thao tác tại LiveBank 24/7, bác đã có thể tự tin thực hiện các nhu cầu của mình mà không cần nhờ tới con cháu. "Mỗi khi có gì không hiểu hay cần trợ giúp, ấn nút gọi là sẽ có giao dịch viên từ xa hướng dẫn cặn kẽ, vì thế nên tôi không cần phải tới tận chi nhánh để nhân viên tại quầy hỗ trợ nữa" – Bác Tuấn vui mừng chia sẻ. Giao dịch với LiveBank 24/7, khách hàng vừa có thêm lựa chọn điểm giao dịch gần nhà hơn với độ phủ gần 500 điểm giao dịch khắp cả nước, vừa có thể chủ động giao dịch bất cứ khi nào vì LiveBank 24/7 luôn mở cửa. Đặc biệt, gần như toàn bộ nhu cầu của khách hàng đều có thể thực hiện tại đây với các bước giao dịch đơn giản được thể hiện ngay trên màn hình, thông qua áp dụng sinh trắc học cùng công nghệ bảo mật cao.

Hiện TPBank là ngân hàng tiên phong triển khai mô hình này và đang tiếp tục nhân rộng tới các chi nhánh/PGD trên cả nước, vừa góp phần giảm tải cho giao dịch tại quầy, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng, vừa tạo được thói quen giao dịch chủ động với LiveBank 24/7 giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và không cần phải sắp xếp công việc để tới quầy trong giờ hành chính.

"Chạm là xong ngay" mọi nhu cầu

Với người lớn tuổi và ngay cả giới trẻ, mối lo ngại quên thẻ/giấy tờ tùy thân khi đi giao dịch đã có thể xóa bỏ hoàn toàn khi tới LiveBank 24/7. Chỉ sau 1 lần đăng ký các yếu tố nhận diện khuôn mặt, vân tay, từ lần kế tiếp khách hàng chỉ cần đi người không tới và giao dịch bình thường. Các giao dịch nạp – rút tiền, chuyển khoản, mở - tất toán sổ tiết kiệm, thanh toán các loại hóa đơn … nhanh chóng qua những cú chạm tay trên màn hình.

Không chỉ khách hàng đã có tài khoản tại TPBank mới có thể giao dịch tại LiveBank 24/7, mà khách hàng có nhu cầu mở tài khoản lần đầu cũng có thể thực hiện tại điểm giao dịch ngân hàng tự động này. Vừa bắt đầu đi làm nên Hà My cần mở một tài khoản ngân hàng để công ty trả lương. Cô quyết định mở tài khoản ngay tại LiveBank 24/7 gần nhà vì tiện hơn so với phải ra chi nhánh ngân hàng vào giờ làm việc, cô cũng được nhiều bạn bè "review" mở tài khoản tại đây cũng cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng.

Lần đầu "làm quen" nhưng My gần như không bỡ ngỡ hay gặp bất kỳ khó khăn nào vì thao tác trên màn hình giao dịch khá đơn giản, các bước mở tài khoản cũng đều được nhân viên hỗ trợ từ xa một cách dễ hiểu, nhanh chóng. "Chỉ vài phút thôi là mình đã mở xong tài khoản và còn được chị giao dịch viên tư vấn cho số tài khoản theo dãy số yêu thích hoàn toàn miễn phí nữa nha" – My hào hứng chia sẻ. My cũng thích thú bật mí thêm về lý do lựa chọn mở tài khoản tại TPBank vì tất cả những nhu cầu cô nàng cần như chuyển khoản, nạp – rút tiền,… đều được ngân hàng này miễn phí.