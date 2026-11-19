UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, hệ thống đường sắt, metro được xác định là xương sống của mạng lưới vận tải hành khách công cộng, giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian và phát triển đô thị.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, TPHCM sẽ hoàn thành 18 tuyến đường sắt đô thị (MRT), tổng chiều dài khoảng 960km, cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway) khoảng 450km.

Thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thành phố đang triển khai đồng loạt 8 dự án, phấn đấu đến năm 2030 hình thành mạng lưới metro dài 255km. Trong đó, các tuyến đang thi công gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến khởi công thêm 5 tuyến, gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; metro số 2, đoạn Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh; metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất); metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) và metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên).

Đến năm 2035, thành phố dự kiến hoàn thành thêm 7 tuyến, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên 532km.

Bên cạnh metro, quy hoạch còn định hướng phát triển các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dụng kết nối cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với các khu công nghiệp, trung tâm logistics, sân bay và cảng biển.

Thành phố đồng thời định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng làm trục chủ đạo, từng bước hình thành đô thị đa cực, đa trung tâm, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.