TPHCM: Diễn biến mới nhất giá nhà đất tại Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12

Tuy vậy, theo báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây, giá phân khúc đất nền các khu vực này đang giảm.

Bộ chỉ ra các khu vực giá nhà đất đang giảm mạnh nhất hiện nay, bao gồm: quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Hoài Đức (Hà Nội); quận 12, huyện Củ Chi (TPHCM); huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); quận Sơn Trà, Liên Chiểu (Đà Nẵng); TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Còn theo báo cáo mới nhất của DKRA Vietnam, mức giảm giá nhà đất của các huyện ven Tp.HCM rơi vào khoảng 20-25%.

Theo đó, đầu năm 2022, khi mở cửa lại nền kinh tế đã tạo đà cho sự hồi phục của thị trường bất động sản. Điều này tác động trực tiếp đến mặt bằng giá bất động sản trong đó có giá đất nền ở các huyện vùng ven TPHCM, thanh khoản thị trường và mặt bằng giá đều ghi nhận tăng đáng kể so với cuối năm 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất và có dấu hiệu sốt đất cục bộ ở huyện Hóc Môn và Củ Chi khi 2 địa phương có thông tin được quy hoạch lên thành phố, mức tăng ghi nhận 15 - 25% trong hơn một tháng.

Tuy nhiên, thị trường đảo chiều và giảm mạnh từ cuối tháng 4/2022. Hiện tại giá bán đất nền dự án giảm trung bình khoảng 2 - 21% so với tháng 12/2021. Riêng mặt bằng giá đất nền hộ lẻ ghi nhận mức giảm lên đến 4 - 25% so với cùng kỳ 2021. Mức giảm ghi nhận cao nhất ở các huyện Hóc Môn 10 - 15%, Cần Giờ 11 - 18%, Củ Chi 13 - 25%. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 25 - 30% so với đầu năm 2022.

Nguyên nhân dẫn đến thị trường sụt giảm vẫn là việc tăng cường kiểm soát tín dụng vào bất động sản. Các nhà đầu tư cá nhân khó tiếp cận vốn vay ngân hàng dẫn đến sức cầu của thị trường sụt giảm mạnh.

Chưa kể, lãi suất cho vay bất động sản hiện dao động 11 - 15%/năm, với mức lãi suất này nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản. Trong khi đó, những nhà đầu tư có sử dụng đòn bẩy tài chính chịu áp lực lãi vay ngày càng lớn khi lãi suất tăng mạnh.

Theo báo cáo của Bộ xây dựng, qua tổng hợp tại các địa phương cho thấy giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý 3/2022 cơ bản ổn định so với quý trước, giá nhà ở chung cư tại một số khu vực tại Tp.Hà Nội, Tp.HCM tăng hơn so với quý 2. Giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý 3 có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2-3% so với quý trước.