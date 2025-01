TPHCM: Hơn 5.700 nhà, đất được cấp giấy chứng nhận lần đầu

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cho biết, đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận), Sở TN-MT đã vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật và làm sạch dữ liệu, xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Đồng thời, đã thực hiện cấp 5.789 Giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức và cá nhân. Thực hiện đăng ký biến động nhà đất là 367.573 Giấy chứng nhận đối với tổ chức và cá nhân, trong đó cấp 5.440 Giấy chứng nhận đối với tổ chức và 362.113 Giấy chứng nhận đối với cá nhân.

Sở TN-MT cũng tham mưu thành lập Tổ công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Cũng theo Sở TN-MT TPHCM, quá trình giải quyết hồ sơ nhà đất còn chậm, nguyên nhân do Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn biểu quyết ban đầu, còn nhiều khó khăn do tập trung tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để triển khai thực hiện, chờ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ban hành; một số nhiệm vụ được chuyển giao cho cơ quan, đơn vị; triển khai áp dụng thực hiện các quy trình, quy định mới còn lúng túng, chưa kịp thời. Một phần do một số công chức, viên chức còn chậm và chưa mạnh dạn trong áp dụng thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tập trung phần lớn đối với hồ sơ cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị khác (như Cơ quan thuế, UBND phường, xã, thị trấn; UBND quận, huyện...); UBND các quận, huyện và các phòng ban, UBND các phường không sử dụng phần mềm VBDLIS nên còn thiếu đồng bộ.