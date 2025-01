Diễn biến mới về dự án nghỉ dưỡng 16 triệu USD ở Quảng Nam, từng thuộc Vinacapital

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira Beach Resort and Spa (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Theo đề nghị của Sở KH-ĐT, ý kiến của UBND thị xã Điện Bàn và Sở TN-MT, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án này đến tháng 12/2026 sẽ hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Theo công văn của UBND tỉnh, dự án Khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira Beach Resort and Spa là dự án đầu tư có quy mô lớn, đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng phần lớn diện tích của dự án. Việc điều chỉnh tiến độ để chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, không để lãng phí nguồn lực đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Khu Du lịch Vinacapital Hội An phải phối hợp làm việc chặt chẽ với các sở ngành, địa phương để đảm bảo thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và sớm hoàn thành toàn bộ dự án trong khoảng thời gian đã được thống nhất.

Được biết, khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira Beach Resort and Spa có diện tích 8,6 ha, quy mô gồm 3 tháp căn hộ với tổng cộng 746 căn và 70 căn biệt thự biển.

Dự án được động thổ vào đầu tháng 12/2007 với tên gọi ban đầu là Khu du lịch Sofitel HoiAn Resort, tổng vốn đầu tư 16 triệu USD. Khu nghỉ dưỡng từng được gia hạn tiến độ nhiều lần.

Trước đây, dự án này do Tập đoàn Vinacapital làm chủ đầu tư. Vào tháng 3/2018, VinaCapital đã chuyển nhượng hết vốn trong dự án cho CTCP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An (Royal Capital Group) - doanh nghiệp sở hữu chuỗi khách sạn như Royal Riverside, River Suite Hoi An, Hotel Royal Hoi An – Mgallery by Sofitel...