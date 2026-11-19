Tham dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, Bộ Xây dựng tham dự lễ khởi công. Ảnh: T.Luân

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 68.000 người dân

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án NƠXH xã Bà Điểm (TPHCM) cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) và 5.000 căn NƠXH cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân TPHCM và các khu vực lân cận.

Bà Trần Vân Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: T.Luân

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (TPHCM), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TPHCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, khu vực Bình Dương (TPHCM) và tỉnh Đồng Nai.

Phối cảnh Khu NƠXH xã Bà Điểm, TPHCM. Ảnh: CĐT

Vị trí thuận lợi tạo điều kiện để khu NƠXH xã Bà Điểm trở thành nơi an cư lâu dài dành cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các gia đình đang có kế hoạch lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TPHCM.

"Chúng tôi xác định phát triển NƠXH là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tại Bà Điểm, Vingroup quy hoạch NƠXH để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Qua đó, góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TPHCM", bà Trần Vân Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.Luân

Tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho TPHCM phát triển gần 200.000 căn NƠXH. Thành phố luôn xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, phát triển NƠXH là nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp cấp thiết của người dân, vừa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự án đầu tư xây dựng Khu NƠXH tại xã Bà Điểm đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Dự án được triển khai trên tổng diện tích đất khoảng gần 200ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 40.000 căn hộ, trong đó dành riêng 5.000 căn NƠXH phục vụ nhu cầu thuê của người dân.

Các phương tiện, thiết bị xây dựng tham gia động thổ ngay sau lễ khởi công dự án. Ảnh: T.Luân

Theo quy hoạch, dự án khu NƠXH xã Bà Điểm không chỉ đơn thuần là một khu NƠXH tập trung, mà được định hướng phát triển thành một khu đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ông Hoàng Nguyên Dinh đánh giá, việc thực hiện dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối hạ tầng giao thông, từng bước hình thành các khu dân cư đồng bộ. Qua đó, dự án góp phần mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực Tây Bắc thành phố.

Siết tiến độ, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu

Chính vì vai trò quan trọng của khu dự án NƠXH lớn nhất nước, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực, máy móc và nhân lực để bắt tay vào thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ đề ra và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Quang cảnh lễ khởi công dự án khu NƠXH lớn nhất cả nước. Ảnh: T.Luân

Các đơn vị thi công phải đưa chất lượng công trình lên vị trí ưu tiên số 1; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực xung quanh và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai xây dựng dự án.

Lễ khởi công dự án là hành động cụ thể thể hiện sự quyết tâm cao của TPHCM trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và dự án NƠXH, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển NƠXH là nhiệm vụ trọng tâm và là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội quốc gia. Để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, trong đó TPHCM luôn là địa phương tiên phong hưởng ứng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.Luân

Đến nay, TPHCM đã quy hoạch dành ra hơn 1.400ha quỹ đất cho NƠXH và đăng ký chỉ tiêu gần 200.000 căn hộ, với quy mô lớn nhất cả nước. Thành phố đã hoàn thành hơn 18.000 căn, đồng thời đang triển khai xây dựng 28.000 căn hộ tại nhiều dự án.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Dự án Khu NƠXH xã Bà Điểm được ghi nhận là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị xanh với mật độ xây dựng thấp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Công trình được thiết kế gắn với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD), tối ưu hóa không gian sống, học tập và làm việc cho cư dân.

Đại biểu Bộ Xây dựng, TPHCM và chủ đầu tư dự án thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: T.Luân

"Dù là dự án NƠXH và nhà cho thuê cần đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại, đồng bộ tiện ích, góp phần tạo nên những mái ấm chất lượng cho người lao động và công nhân khu công nghiệp", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị.

Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư.

Đối với Tập đoàn Vingroup, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến để rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm đúng quy hoạch phê duyệt, giữ vững chất lượng công trình và an toàn lao động.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TPHCM nhằm hiện thực hóa mục tiêu cung ứng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người dân đến năm 2030.