Thành phố Quảng Ninh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” vì nơi đây hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đặc trưng của cả nước gồm có rừng, núi, sông, đồng bằng, nông thôn, biên giới, biển và hải đảo (đặc biệt Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới).

Quảng Ninh cũng có đủ các ngành nghề kinh tế của Việt Nam, vừa có vùng công nghiệp - khoáng sản (than), vừa có kinh tế biển, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đô thị phát triển…

Đặc biệt, Quảng Ninh hiện đứng ở vị trí dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP). Theo công bố của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm luôn đạt ở mức 2 chữ số, quý sau luôn cao hơn quý trước.

Cụ thể, trong quý 1/2026, thành phố có GRDP tăng 10,28%. Sang đến quý 2, con số này đã tăng lên đạt 12,15% và 15,04% trong quý 3/2026. Lũy kế 9 tháng năm 2026, GRDP của thanh phố tăng 12,54%, cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với sự tăng trưởng GRDP, 10 tháng qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/10/2026 đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 114,80% dự toán HĐND thành phố giao. So với kế hoạch cả năm là 100.000 tỷ đồng thì thành phố đã đạt 84,95% kế hoạch thu cả năm, tăng 22,67% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 69.284 tỷ đồng, bằng 122,63% dự toán, đạt 92,38% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15.669 tỷ đồng, bằng 89,54% dự toán, đạt 62,67% kế hoạch năm, tăng 12,75% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất 33.107 tỷ đồng, đạt 110,36% kế hoạch năm, tăng 48,10% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí 36.177 tỷ đồng, đạt 80,39% kế hoạch năm, tăng 9,69% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/10/2026 đạt 33.720 tỷ đồng, bằng 77,08% dự toán giao đầu năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 15.002 tỷ đồng, bằng 73,33% dự toán.

Ước tính cả năm 2026, tổng chi ngân sách địa phương của Quảng Ninh đạt 53.986 tỷ đồng, bằng 136,8% dự toán giao đầu năm và 91,5% dự toán sau điều chỉnh, trong đó chi thường xuyên đạt 23.000 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán giao đầu năm và 100% dự toán sau điều chỉnh.

Du lịch, dịch vụ tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Quảng Ninh.

Một số lĩnh vực có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 19,29% so với cùng kỳ.

Ngành khai khoáng duy trì nhịp độ sản xuất, sản lượng than sạch 10 tháng đạt 35,35 triệu tấn, bằng 83,51% kế hoạch năm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp.

Khu vực du lịch, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 10 tháng, thành phố đón 20,3 triệu lượt khách du lịch, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Ước tính cả năm, Quảng Ninh đón 23 triệu lượt khách, đạt 102,3% kế hoạch năm, tăng 8,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch 10 tháng đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so với cùng kỳ, ước cả năm đạt 70.271 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm, tăng 23,2% so cùng kỳ.

Trong năm 2026 này, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 13%, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt trên 100.000 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND thành phố giao, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.