Tp.HCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Trước đó, UBND Tp.HCM có tờ trình HĐND Tp.HCM xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Tp.HCM. UBND TP đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất.



Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất.

Cụ thể, nhóm 1 là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do UBND Tp.HCM quy định.

Nhóm 2 là trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê với hệ số từ 1,5 – 2,5, tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực.

Nhóm 3 là trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất… có hệ số từ 1,7 đến 2,5 tùy theo khu vực.

Như vậy, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 sẽ được giữ nguyên so với năm ngoái. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn TP HCM cao nhất là 2,5 lần so bảng giá đất do UBND TP ban hành áp dụng cho giá đất kinh doanh thương mại dịch vụ ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần so bảng giá đất.

Đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng hệ số 1,5 lần cho tất cả các khu vực. Theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 do UBND TP HCM ban hành, giá đất ở cao nhất vẫn là các tuyến đường Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi (quận 1) với mức 162 triệu đồng/m2 (giá thị trường ở các tuyến đường này hiện khoảng 800 triệu đồng/m2).

Giá đất ở đô thị của Tp.HCM thấp nhất là 1,5 triệu đồng/m2; giá đất thương mại dịch vụ bằng 80% giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ bằng 60% giá đất ở; giá đất cao nhất của loại đất nông nghiệp trồng lúa và cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 205.000 đồng/m2; loại đất trồng cây lâu năm là 300.000 đồng/m2.