TP.HCM quyết đưa bánh trung thu 'vào khuôn phép'

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết trong tháng cao điểm dịp Trung thu, lực lượng quản lý thị trường tập trung giám sát chặt chẽ mặt hàng bánh trung thu, từ nguồn gốc, xuất xứ đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Huy, đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bởi năm nào thị trường bánh trung thu cũng tái diễn tình trạng khó kiểm soát chất lượng và nguồn gốc. Nhiều loại bánh gắn mác nhập ngoại nhưng thực chất là hàng kém chất lượng, thậm chí hàng nhái, gian lận thương mại.

Chưa kể vài năm gần đây sản phẩm "bánh nhà làm" tràn lan trên mạng với giá cả, chất lượng chưa được kiểm soát, quản lý.

Bánh trung thu là nhóm hàng thực phẩm chịu sự kiểm soát gắt gao trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm tháng 9 này. (Ảnh minh họa)

Bánh trung thu nhập lậu, gian lận nguồn gốc, không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất uy tín trong nước mà còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng.

Mỗi mùa trung thu, thị trường lại xuất hiện các điểm bán quảng cáo bánh nhập khẩu từ Malaysia, Trung Quốc với giá rẻ. Người mua vì ham mẫu mã bắt mắt, giá thấp nên dễ tin tưởng, khiến cơ quan chức năng gặp khó trong việc xử lý triệt để tình trạng này.

"Những người bán hàng lậu, hàng không xuất xứ vì lợi nhuận họ bất chấp, chấp nhận chịu phạt để bán. Chúng tôi đi kiểm tra, ngoài những người bán lớn 'liều vì lợi nhuận' thì còn các điểm bán nhỏ là các bạn sinh viên, hùn tiền mở bán thời vụ. Tình trạng này rất khó cho cơ quan chức năng", ông Huy cho biết.

Tại buổi họp báo quý III của Sở Công Thương TP.HCM ngày 21/8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở cho biết ngay tháng 9, Sở Công Thương phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP phát động “Tháng Tick xanh trách nhiệm".

Trong đó, bánh trung thu được chọn là nhóm sản phẩm chủ lực để gắn "tick xanh" - dấu hiệu nhận diện sản phẩm an toàn, chất lượng, được phân phối tại siêu thị và sàn thương mại điện tử. Cách làm này vừa giúp nhà phân phối sàng lọc, chỉ bán bánh trung thu đạt chuẩn, vừa ngăn chặn tình trạng bánh nhập lậu, kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Chương trình không chỉ tổ chức đồng bộ tại các hệ thống phân phối hiện đại, mà mở rộng đến các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP.HCM. Từ các điểm bán truyền thống đến kênh online, kể cả những cơ sở quảng cáo bánh "nhà làm", tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ trong kiểm soát chất lượng, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Từ bánh trung thu, mô hình thí điểm này dự kiến mở rộng áp dụng đối với nhóm sản phẩm giỏ quà tặng Tết, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sữa, yến, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cũng là nhóm sản phẩm được kiểm tra, quản lý chặt chẽ dịp cuối năm.

Ngoài tập trung kiểm tra bánh trung thu, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết thêm sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề 2 nhóm hàng sữa và các sản phẩm yến.

Đây nhóm hàng rất nóng, được quan tâm thời gian qua, khi thị trường liên tục phát hiện nhiều loại sữa giả, yến không đảm bảo chất lượng bán giá rẻ khiến doanh nghiệp làm yến chất lượng "mắc kẹt" trước nỗi lo hàng giả của người dùng.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng bắt đầu thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2025, dịp trước, trong và sau Tết.

Cơ quan này đặc biệt tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chứa trữ hàng giả, hàng kém chất lượng trong các khu công nghiệp, sàn thương mại điện tử. Đồng thời tổ chức để hộ kinh doanh, doanh nghiệp ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm những trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm.

8 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm liên quan đến hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu... với hơn 600.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm bị thu giữ; số tiền xử phạt hơn 14,3 tỷ đồng.

Trong đó nhiều vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng đã bị phát hiện với số lượng tang vật lớn, trong đó nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, 13 vụ có dấu hiệu tội phạm đã chuyển cơ quan điều tra.

“Tick xanh trách nhiệm” là tên gọi tắt của Chương trình Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM, nhằm thúc đẩy sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững, phục vụ tốt hơn nhu cầu và sức khỏe người tiêu dùng.



