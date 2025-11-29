Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên, người phụ nữ tử vong

29-11-2025 - 10:16 AM | Xã hội

Nạn nhân được xác định hơn 35 tuổi, sống tại chung cư Phúc Yên, phường Tân Sơn, TPHCM

CLIP: Vụ việc xảy ra sáng` nay tại chung cư Phúc Yên.

Công an phường Tân Sơn, TPHCM đang điều tra vụ việc người phụ nữ tử vong do rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên, đường Phan Huy Ích xuống đất.

TPHCM: Rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên, người phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 29-11, người dân sống tại chung cư Phúc Yên phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng thượng của tòa nhà xuống đất.

Khi cư dân và bảo vệ chung cư Phúc Yên đến kiểm tra, người phụ nữ này đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an phường Tân Sơn phối hợp với lực lượng y tế đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định hơn 35 tuổi, sống tại chung cư Phúc Yên.

TPHCM: Rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên, người phụ nữ tử vong- Ảnh 2.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Sơn làm rõ.

TPHCM: Rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên, người phụ nữ tử vong- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng và xe cứu thương tại hiện trường.

Theo Anh Vũ

Người lao động

