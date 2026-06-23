TP.HCM sắp có 5 khu TOD 940ha từ Bến Thành, Tao Đàn đến Bảy Hiền, Bà Quẹo

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực TOD xung quanh nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Các khu vực quy hoạch là các địa danh quen thuộc của Thành phố từ trung tâm phường Sài Gòn kéo dài qua các phường Xuân Hòa, Hòa Hưng, Bảy Hiền, Tân Bình, Tây Thạnh đến depot Tham Lương, với tổng diện tích 939,18 ha.

Theo quy hoạch, các khu TOD này trong tương lai sẽ hình thành các khu đô thị gắn với hệ thống metro, khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga.

Khu vực quanh ga Bến Thành được quy hoạch TOD rộng 188,57 ha, giáp sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường huyết mạch...

Trong 5 khu vực TOD dọc Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, có 2 khu lớn nhất tập trung quanh depot Tham Lương và các ga trên địa bàn khu vực Tân Bình, Hòa Hưng, Bảy Hiền, với mỗi khu gần 300 ha.

Theo đó, tại khu trung tâm quanh 2 ga Bến Thành, Tao Đàn, khu TOD được quy hoạch rộng 188,57 ha, giáp sông Sài Gòn và các tuyến đường huyết mạch Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Bến Vân Đồn, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học...

Khu vực 2 quanh các ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền rộng 265,07 ha, được bao quanh bởi kênh Nhiêu Lộc và các đường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Chính Thắng, Điện Biên Phủ, công viên Lê Thị Riêng, Cách Mạng Tháng Tám, Hòa Hưng...

Khu TOD rộng lớn nhất là xung quanh nhà ga cuối và depot Tham Lương, với 292,81 ha, bao bọc bởi kênh Tham Lương và các đường Tân Thới Nhất, đường Lê Trọng Tấn, đường Phan Văn Hớn...

Khu vực TOD số 4 quanh ga các ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh với diện tích 148,92 ha, được quy hoạch đô thị kết nối kinh tế – logistics do nằm giáp sân bay Tân Sơn Nhất.

Sơ đồ hướng tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. (Ảnh: MAUR)

Khu TOD có diện tích nhỏ nhất là gần ga Nguyễn Hồng Đào, có diện tích 43,81 ha, giáp các đường Cộng Hoà, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Bàu Cát...

Thành phố giao Ban Quản lý phát triển đô thị (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập đồ án tối đa 4 tháng.

Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cơ quan phê duyệt quy hoạch là UBND TP.HCM.

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đặc biệt là các nhà ga metro.

Theo đó, khu vực xung quanh nhà ga sẽ được quy hoạch theo hướng tăng mật độ xây dựng, phát triển nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng trong phạm vi thuận tiện đi bộ... Quy hoạch này giúp người dân tiếp cận metro dễ dàng, giảm xe cá nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị.

Tại kỳ họp thứ 3 ngày 19/6, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch TOD đối với đường sắt quốc gia và đường sắt địa phương.

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua các khu vực dân cư đông đúc, thương mại dịch vụ sôi động.

Nghị quyết mới của TP.HCM bổ sung khá nhiều cơ chế để Thành phố khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và đẩy nhanh phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Một trong những điểm đáng chú ý cho phép hệ số sử dụng đất gộp đối với các khu chức năng hỗn hợp, thương mại - dịch vụ và khu ở trong khu vực TOD tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn.

Cùng với đó, cho phép giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe so với quy chuẩn hiện hành. Khoảng lùi công trình được áp dụng linh hoạt theo đồ án quy hoạch, còn diện tích cây xanh thuộc hành lang bảo vệ đường sắt và dọc sông, rạch được tính vào chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.

Nghị quyết cũng cho phép bố trí các khu đất sử dụng hỗn hợp gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng phù hợp khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất.

Riêng các dự án nhà ở thấp tầng trong khu vực TOD, nghị quyết yêu cầu đảm tỷ lệ đất ở dưới 20% tổng quỹ đất ở, nhằm ưu tiên phát triển đô thị theo hướng nén quanh các nhà ga.

Phạm vi áp dụng quy hoạch TOD cũng được mở rộng. Ranh giới quy hoạch khu vực TOD không còn giới hạn cứng trong bán kính 1km tính từ tâm nhà ga hoặc depot.

Thành phố có thể xem xét mở rộng phạm vi quy hoạch vượt ngoài bán kính này, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị...