TPHCM sẽ thu hồi đất sử dụng sai mục đích

02-03-2026 - 15:03 PM | Bất động sản

UBND TPHCM yêu cầu các tổng công ty, công ty trực thuộc tự rà soát quỹ đất đang quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp bị thu hồi đất, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường quản lý, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng kém hiệu quả, hạn chế thất thoát tài sản công.

Theo đó, TPHCM sẽ thu hồi đất với các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn trái quy định, để đất bị lấn chiếm, chậm đưa vào sử dụng, vi phạm tiến độ dự án, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc giao đất, cho thuê đất phải đảm bảo đúng quy định, công khai và minh bạch.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai của doanh nghiệp nhà nước, kể cả doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Công tác xử lý phải đúng thẩm quyền và thời hạn.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, xây dựng để phục vụ việc kiểm tra, xử lý quỹ đất.

TPHCM sẽ thu hồi đất với các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn trái quy định, để đất bị lấn chiếm, chậm đưa vào sử dụng.

Với các khu nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM cùng chính quyền địa phương phải nhanh chóng tiếp nhận, quản lý và xử lý theo quy định, tránh kéo dài gây lãng phí.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Nếu phát hiện sử dụng sai mục đích, cho thuê trái phép hoặc để đất trống, địa phương phải kịp thời xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan chuyên môn.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các tổng công ty, công ty trực thuộc tự rà soát quỹ đất đang quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp bị thu hồi đất, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, việc sử dụng đất phải theo phương án đã được phê duyệt. Nếu hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn hoặc không còn nhu cầu, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước.

TPHCM sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm. TPHCM đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng, sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

Theo Duy Quang

Tiền phong

