TP.HCM sẽ vay hơn 16.000 tỷ trả nợ trong năm 2021

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021.

Theo đó, TP.HCM sẽ vay 16.026 tỷ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại. Mục đích vay để bù đắp 14.873 tỷ đồng bội chi ngân sách và trả nợ gốc 1.153 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của TP.HCM năm 2021 là 2.577 tỷ đồng, gồm 1.153 tỷ đồng nợ gốc và 1.424 tỷ đồng lãi và phí. Trong đó, nguồn trả lãi và phí được bố trí trong dự toán chi cân đối với ngân sách thành phố, còn nguồn trả nợ gốc được sử dụng từ nguồn vay mới để trả nợ gốc.

Kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Theo HĐND TP.HCM, trường hợp trong năm không vay được hoặc vay thấp hơn mức dự kiến thì sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019 để trả nợ. Đồng thời, giao cho UBND TP.HCM thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách thành phố đảm bảo không vượt quá tổng mức vay, mức bội chi của TP.HCM.



Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách TP.HCM năm 2021, theo đó, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước TP.HCM năm 2021 là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,09% so với dự toán năm 2020 và tăng 3,66% so ước thực hiện năm 2020. Còn tổng dự toán thu ngân sách địa phương là 82.129 tỷ đồng, giảm 10,3% so với dự toán năm 2020.

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm tới là 97.002 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán thu, chi trên, ngân sách TP.HCM năm 2021 bội chi 14.873 tỷ đồng.

Trước tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, đặt ra nhiều thách thức, HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP tiếp tục phân tích, dự báo tình hình kinh tế tài chính trong nước và thế giới. Từ đó đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 để điều hành thu chi ngân sách năm 2021.

UBND TP.HCM cũng phải triển khai các biện pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý thu chi, phấn đấu thu đạt dự toán được giao để đảm bảo cân đối chi theo dự toán. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kịp thời các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thực hiện điều chuyển bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện trực thuộc UBND quận/huyện về Sở Y tế quản lý.

Theo đó, HĐND TP.HCM chấp thuận giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của quận 5, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và thu hồi về ngân sách TP.HCM hơn 47 tỷ đồng.

Ngoài ra, tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Y tế với số tiền 45,8 tỷ đồng để giao dự toán cho bệnh viện và trung tâm y tế quận/huyện trực thuộc Sở Y tế.