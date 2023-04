Tp.HCM: Thực hư chuyện nhà phố giảm giá 50%, giao dịch tăng đột biến do làn sóng “cắt lỗ” ồ ạt

Nhờ các đầu tư bán cắt lỗ nên phần lớn giao dịch nhà phố tăng đột biến trong giai đoạn này. Hiện tình hình chung các sản phẩm nhà phố là hạ giá bán. Mức giảm phổ biến từ 5% đến 12%, thậm chí có dự án lỗ đến 20% -50%. Nhà đầu tư xoay vòng vốn hoặc chia nhỏ tài sản dự trữ vào các danh mục thanh khoản nhanh hơn.

Ghi nhận cho thấy, ở một số khu vực tại Tp.HCM, nhà phố riêng lẻ hoặc nhà phố trong các dự án đã giảm giá đã đáng kể. Mức giảm từ 300-500 triệu đồng/căn là dễ thấy; có sản phẩm giảm từ 1 -1.5 tỉ đồng/căn. Thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các nhà đầu tư “ngộp tài chính” và cần ra hàng nhanh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Vi, chuyên môi giới nhà phố cho hay, thị trường nhà phố đang ấm dần lên nhờ giao dịch lỗ. Mức lỗ ít nhất là 15%, cao là 50% ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Thời gian gần đây, dòng tiền đang đỗ dần qua thị trường thứ cấp. Các sản phẩm nhà phố đang được săn đón nhiều nhất là nhà phố chia nhỏ theo mô hình căn hộ dịch vụ; các căn nhà mặt tiền đang cho thuê với tỉ suất kỳ vọng 3%/ năm so với giá mua.

“Giao dịch nhà phố ấn dần do nhu cầu mua ở thật và sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư qua thứ cấp. Đã có nhiều giao dịch rải đều cho các quận”, ông Phan Vi cho hay.

Vị này cho rằng, đây là cơ hội mua được nhà phố giá tốt cho những ai trước đây chờ đợi thị trường bán cắt lỗ. Tuy nhiên, với nhà đầu tư nằm vùng cũng phải nhanh tay mới mua được. Có nhiều đơn hàng đang cắt lỗ nhưng không dễ mua.

Đây có phải là thời điểm xuống tiền hay đợi nhà phố giảm giá thêm nữa?, ông Phan Vi cho rằng, sự phục hồi nhẹ về giao dịch nhà phố như một “trend” nhất thời không quá lâu. Một khi nhu cầu quá lớn thì tự khắc giá nhà phố sẽ tăng trở lại. Vào khoảng quý 3 đến đầu quý 4/2023 là khoảng thời gian mua tốt nhưng sẽ chậm lại đến cuối năm. Còn qua năm 2024 vẫn chờ thêm động thái chung thị trường và hệ sinh thái liên quan nghành bất động sản.

Ghi nhận thị trường cho thấy, cả nhà phố và đất nền đều đang có những diễn biến đột biến ở giai đoạn này khi giao dịch liên tục xuất hiện. Có những căn nhà phố riêng lẻ nhà đầu tư giảm đến cả tỉ đồng/căn. Điều này là khá lạ so với thị trường trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi có nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá sức và bị “đuối” thực sự phải bán tháo tài sản. Theo môi giới, các sản phẩm giảm giá sâu, có vị trí đẹp, bán ra khá nhanh.

Riêng với dòng nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị quy mô lớn tại Tp.HCM lại ghi nhận những diễn biến khác. Báo cáo mới nhất của Colliers (Việt Nam) đã chỉ ra, cả nguồn cung và nhu cầu gần như không phát sinh ở loại hình này trong quý 2/2023.

Nguồn cung chủ yếu chỉ đến từ giỏ hàng còn sót lại của các chủ đầu tư, điển hình như The Global City, The Classia hay The Rivus Elie Saab. Thị trường gần như không có dấu hiệu rục rịch của các dự án tương lai. Một số dự án nổi bật như Senturia An Phú dù đã được giới thiệu từ cuối năm 2021, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin mở bán chính thức.

Theo đại diện đơn vị này, thị trường bất động sản liền thổ năm 2023 sẽ có sự thanh lọc mạnh mẽ, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu thực. Việc các thủ tục, pháp lí được kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn khiến cho các dự án bất động sản nói chung và bất động sản nhà liền thổ nói riêng kiểm chứng được chất lượng của các sản phẩm trước khi được tung ra thị trường. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tín dụng cũng được kiểm soát hơn, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu mua để ở, hạn chế tình trạng lướt sóng, gây ra hiện tượng giá bán nhà liền thổ bị thổi phồng. Tất cả điều này đều giúp cho thị trường phát triển theo hướng bền vững, loại bỏ các yếu tố tiêu cực, từ đó, chất lượng của các dự án sẽ được nâng cao hơn và thị trường được bình ổn.

Ngoài ra, để giải quyết với vấn đề thanh khoản của dự án, các doanh nghiệp có xu hướng áp dụng phương án chuyển nhượng, sáp nhập dự án cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp khiến thị trường M&A diễn ra sôi nổi. Việc này góp phần thanh lọc các doanh nghiệp không đủ vững về mặt tài chính, dòng tiền, góp phần củng cố lại thị trường.