TPHCM tiếp tục công bố các dự án miễn giấy phép xây dựng

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Các dự án gồm: Khu nhà thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng làm chủ đầu tư (CĐT); 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco làm CĐT; Khu dân cư 3,2ha, phường Long Bình do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Việt làm CĐT; Khu nhà ở thấp tầng Thăng Long thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Long Bình do Công ty CP Địa ốc Thăng Long làm CĐT; Khu nhà ở thấp tầng tại phường Long Trường, do Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh làm CĐT; Nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà vườn Ba - Son tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Long Bình do Công ty CP Phát triển Đô thị Ba Son làm CĐT.

Dự án khu nhà ở Đại Nhân, phường Hiệp Bình, TPHCM được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: THANH HIỀN

Sở Xây dựng yêu cầu các cá nhân, tổ chức có đất nằm trong 6 dự án được miễn GPXD phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai với mục đích sử dụng đất là đất ở; không tiến hành xây dựng nếu khu đất đang có tranh chấp hoặc có quyết định ngăn cản thay đổi hiện trạng, chuyển dịch tài sản của cơ quan có thẩm quyền và phải có văn bản đồng ý của ngân hàng (trong trường hợp thế chấp).

Đồng thời, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định. Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã công bố 112 dự án nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.