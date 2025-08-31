Tập đoàn Geleximco, Sun Group, BRG và loạt doanh nghiệp lớn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Buổi gặp mặt này có sự tham gia của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính cho biết, đầu những năm 1990, cả nước chỉ có hơn 5.000 doanh nghiệp. Đến nay con số đã vượt 970 nghìn, cùng khoảng 30 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc nhờ quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. GDP 6 tháng đầu năm đạt mức 7,52%, cao nhất trong gần 20 năm qua, đưa Việt Nam trở thành nước tăng trưởng hàng đầu ASEAN và thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 80% dự toán (tăng gần 27,8% so với cùng kỳ). Xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 24,1 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 13,6 tỷ USD.

Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có gần 128,2 nghìn doanh nghiệp và 73.855 hộ kinh doanh thành lập mới, 80.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động – mức cao nhất từ trước tới nay. Làn sóng khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 doanh nghiệp có thành tích vượt trội (Tập đoàn Viettel, MB Bank, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng và Tập đoàn EVN) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng MB.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng trao các hình thức khen thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 18 doanh nghiệp tiêu biểu.

1. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Bộ Tài chính; 2. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Tài chính; 3. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Bộ Tài chính; 4. Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Bộ Tài chính; 5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á; 6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát - LPBank; 7. Tập đoàn Phú Thái; 8. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed; 9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm; 10. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG; 11. Tập đoàn BRG; 12. Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát; 13. Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ điện Phương Linh; 14. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC; 15. Tập đoàn Geleximco; 16. Tập đoàn CT Group; 17. Tập đoàn Sun Group; 18. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân và khẳng định những đóng góp lớn lao của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.







