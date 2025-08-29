Chủ nhà khóc ròng vì mua căn hộ bàn giao thô: Tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chi phí đội ngất ngưởng

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây lại là quyết định khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tốn kém hơn dự tính, thậm chí còn cao hơn giá mua nhà hoàn chỉnh ban đầu.

Tưởng “hời” khi chọn căn hộ bàn giao thô

Một cặp vợ chồng trẻ chia sẻ rằng họ chọn mua căn hộ bàn giao thô vì giá bán thấp hơn vài trăm triệu đồng so với căn hộ đã hoàn thiện cùng diện tích. Ban đầu, họ tính toán: “Mình sẽ tự chọn vật liệu vừa túi tiền, thiết kế theo ý thích, chắc chắn tiết kiệm hơn”. Suy nghĩ này khá phổ biến, đặc biệt ở những người mua nhà lần đầu.

Thế nhưng, khi bắt tay vào hoàn thiện, nhiều vấn đề mới nảy sinh:

Chi phí đội lên liên tục: Từ vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện nước cho đèn trần, tường, sàn… tất cả đều phải mua mới. Giá cả thị trường lại biến động, khiến khoản chi vượt xa dự tính ban đầu.

Thời gian kéo dài: Thay vì nhận nhà là dọn vào ở ngay, gia chủ phải mất thêm vài tháng thi công, vừa tốn kém, vừa bất tiện vì phải đi thuê chỗ ở tạm.

Áp lực quản lý: Không ít người thiếu kinh nghiệm nên dễ bị nhà thầu tính phát sinh, hoặc công trình chậm tiến độ. Việc giám sát thi công cũng lấy đi nhiều công sức và thời gian.

Chất lượng không đồng đều: Trong khi căn hộ bàn giao hoàn chỉnh do chủ đầu tư thi công đồng bộ, căn hộ hoàn thiện sau thường phụ thuộc tay nghề đội thợ riêng, dẫn đến chỗ tốt, chỗ kém.

Kết quả, số tiền họ bỏ ra cho việc hoàn thiện cộng lại thậm chí còn cao hơn mua một căn hộ hoàn chỉnh cùng loại.

Mua căn hộ bàn giao thô không phải lúc nào cũng tiết kiệm. Đây chỉ phù hợp với những người thực sự có kinh nghiệm xây dựng, có thời gian quản lý và nguồn lực tài chính dự phòng. Ngược lại, với các gia đình trẻ hoặc người bận rộn, chi phí phát sinh dễ vượt tầm kiểm soát, biến “căn hộ giá rẻ” thành khoản đầu tư đắt đỏ.

Trước khi quyết định, người mua nên tính toán kỹ lưỡng:

- Ước lượng tổng chi phí hoàn thiện một cách thực tế, không chỉ dựa vào con số ước tính ban đầu.

- Tìm hiểu mức độ uy tín, chất lượng bàn giao của chủ đầu tư.

- Xem xét nhu cầu thực tế: Muốn dọn vào ở ngay hay có thể chờ đợi vài tháng để hoàn thiện.

Một căn hộ bàn giao thô có thể hấp dẫn ở mức giá chào bán, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nếu không chuẩn bị kỹ, người mua sẽ phải chi thêm nhiều tiền bạc, thời gian và công sức so với dự tính. Nhà là nơi để an cư, và để thật sự an tâm, người mua cần tính toán toàn bộ chi phí phát sinh thay vì chỉ nhìn vào giá ban đầu.