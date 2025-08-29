Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Bí mật sau mỗi m2
Bí mật sau mỗi m2
xem chi tiết

Chủ nhà khóc ròng vì mua căn hộ bàn giao thô: Tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chi phí đội ngất ngưởng

29-08-2025 - 08:05 AM | Bất động sản

Trong quá trình tìm mua nhà, không ít người bị hấp dẫn bởi những căn hộ bàn giao thô với mức giá rẻ hơn so với căn hộ hoàn thiện. Họ tin rằng tự tay thiết kế và thi công sẽ tiết kiệm chi phí, đồng thời có được không gian sống đúng “gu” của mình.

Chủ nhà khóc ròng vì mua căn hộ bàn giao thô: Tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chi phí đội ngất ngưởng- Ảnh 1.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây lại là quyết định khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tốn kém hơn dự tính, thậm chí còn cao hơn giá mua nhà hoàn chỉnh ban đầu.

Tưởng “hời” khi chọn căn hộ bàn giao thô

Một cặp vợ chồng trẻ chia sẻ rằng họ chọn mua căn hộ bàn giao thô vì giá bán thấp hơn vài trăm triệu đồng so với căn hộ đã hoàn thiện cùng diện tích. Ban đầu, họ tính toán: “Mình sẽ tự chọn vật liệu vừa túi tiền, thiết kế theo ý thích, chắc chắn tiết kiệm hơn”. Suy nghĩ này khá phổ biến, đặc biệt ở những người mua nhà lần đầu.

Chủ nhà khóc ròng vì mua căn hộ bàn giao thô: Tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chi phí đội ngất ngưởng- Ảnh 2.

Thế nhưng, khi bắt tay vào hoàn thiện, nhiều vấn đề mới nảy sinh:

Chi phí đội lên liên tục: Từ vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện nước cho đèn trần, tường, sàn… tất cả đều phải mua mới. Giá cả thị trường lại biến động, khiến khoản chi vượt xa dự tính ban đầu.

Thời gian kéo dài: Thay vì nhận nhà là dọn vào ở ngay, gia chủ phải mất thêm vài tháng thi công, vừa tốn kém, vừa bất tiện vì phải đi thuê chỗ ở tạm.

Áp lực quản lý: Không ít người thiếu kinh nghiệm nên dễ bị nhà thầu tính phát sinh, hoặc công trình chậm tiến độ. Việc giám sát thi công cũng lấy đi nhiều công sức và thời gian.

Chất lượng không đồng đều: Trong khi căn hộ bàn giao hoàn chỉnh do chủ đầu tư thi công đồng bộ, căn hộ hoàn thiện sau thường phụ thuộc tay nghề đội thợ riêng, dẫn đến chỗ tốt, chỗ kém.

Kết quả, số tiền họ bỏ ra cho việc hoàn thiện cộng lại thậm chí còn cao hơn mua một căn hộ hoàn chỉnh cùng loại.

Mua căn hộ bàn giao thô không phải lúc nào cũng tiết kiệm. Đây chỉ phù hợp với những người thực sự có kinh nghiệm xây dựng, có thời gian quản lý và nguồn lực tài chính dự phòng. Ngược lại, với các gia đình trẻ hoặc người bận rộn, chi phí phát sinh dễ vượt tầm kiểm soát, biến “căn hộ giá rẻ” thành khoản đầu tư đắt đỏ.

Chủ nhà khóc ròng vì mua căn hộ bàn giao thô: Tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chi phí đội ngất ngưởng- Ảnh 3.

Trước khi quyết định, người mua nên tính toán kỹ lưỡng:

- Ước lượng tổng chi phí hoàn thiện một cách thực tế, không chỉ dựa vào con số ước tính ban đầu.

- Tìm hiểu mức độ uy tín, chất lượng bàn giao của chủ đầu tư.

- Xem xét nhu cầu thực tế: Muốn dọn vào ở ngay hay có thể chờ đợi vài tháng để hoàn thiện.

Một căn hộ bàn giao thô có thể hấp dẫn ở mức giá chào bán, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nếu không chuẩn bị kỹ, người mua sẽ phải chi thêm nhiều tiền bạc, thời gian và công sức so với dự tính. Nhà là nơi để an cư, và để thật sự an tâm, người mua cần tính toán toàn bộ chi phí phát sinh thay vì chỉ nhìn vào giá ban đầu.

Nhà mới chưa kịp ở đã phải ôm cục nợ vì lúc mua không kiểm tra kỹ những hạng mục này!Nhà mới chưa kịp ở đã phải ôm cục nợ vì lúc mua không kiểm tra kỹ những hạng mục này!

Niềm vui sở hữu căn hộ mới có thể nhanh chóng biến thành ác mộng nếu bạn ký nhận quá vội vàng. Rất nhiều trường hợp chỉ sau vài tuần dọn vào ở đã phát hiện tường thấm nước, sàn bong tróc, điện chập chờn… và phải chi thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để khắc phục.

Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

Sự kiện: Bí mật sau mỗi m2

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai

Chiều nay, Chính phủ sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt địa phương để họp bàn một nội dung quan trọng liên quan đến đất đai Nổi bật

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay

Hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sắp đón tin vui: Sẽ thông xe tuyến chính cao tốc dài 24 km trên tuyến Vành đai 3 vào cuối năm nay Nổi bật

Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này

Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này

08:05 , 29/08/2025
Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án của Phúc Sơn

Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án của Phúc Sơn

08:05 , 29/08/2025
Văn phòng hạng A tại TP.HCM: Giá thuê 'leo đỉnh' 46,5 USD/m2, nhưng vẫn còn gần 1/4 diện tích bị bỏ trống

Văn phòng hạng A tại TP.HCM: Giá thuê 'leo đỉnh' 46,5 USD/m2, nhưng vẫn còn gần 1/4 diện tích bị bỏ trống

08:03 , 29/08/2025
Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Thị trường bất động sản Việt Nam không có chuyện Evergrande hay Country Garden, nhưng khó có “tay mơ” nhảy vào thời gian tới

Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Thị trường bất động sản Việt Nam không có chuyện Evergrande hay Country Garden, nhưng khó có “tay mơ” nhảy vào thời gian tới

08:03 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên