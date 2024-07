TPHCM yêu cầu giải quyết tồn đọng tại chung cư Moscow Tower

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng tại chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM giao Công an TPHCM , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND quận 12 chủ động rà soát, giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc tại chung cư Moscow Tower theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, phân loại các nhóm vấn đề cần khắc phục tại chung cư Moscow Tower thuộc thẩm quyền để thống nhất phương án, giải pháp và lộ trình thực hiện khả thi, phù hợp với hiện trạng thực tế nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại chung cư Moscow Tower theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật mà chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Nguyên Long vẫn không chấp hành thì Sở Xây dựng đánh giá, trao đổi với Công an TPHCM để thống nhất chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý tiếp vụ việc theo quy định pháp luật.

Chung cư Moscow Tower chưa bàn giao quỹ bảo trì, dẫn đến nhiều hạng mục chung cư xuống cấp.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM liên quan chung cư Moscow Tower, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo Ban quản trị chung cư Moscow Tower, hơn 4 năm kể từ khi thành lập ban quản trị nhiệm kỳ I nhưng chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì, dẫn đến nhiều hạng mục chung cư xuống cấp, hệ thống phòng cháy chữa cháy hư hỏng, thang máy hết hạn kiểm định… nhưng chưa được sửa chữa vì không có nguồn kinh phí. Việc này đang ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của hơn 2.000 cư dân đang sinh sống tại chung cư.

Trước đó, liên quan đến hành vi vi phạm không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tại chung cư Moscow Tower, Chủ tịch UBND TPHCM đã có quyết định xử phạt hành chính số 2086/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Minh Nguyên Long.

Vào ngày 8/4/2022, Sở Xây dựng TPHCM cũng có văn bản đề nghị Công ty TNHH Minh Nguyên Long khẩn trương thực hiện quyết định xử phạt 2086/QĐ-XPVPHC của UBND TPHCM và thực hiện bàn giao công tác quản lý vận hành toàn bộ toà nhà chung cư, gồm toà nhà, tầng hầm, tầng lửng hầm và bàn giao chưa đầy đủ hồ sơ nhà chung cư theo quy định.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các việc trên ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự và quyền lợi của cư dân. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, đồng thời chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả tại các quyết định xử phạt. Nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng và tài sản của cư dân tại chung cư thì chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.