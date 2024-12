Trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đảm bảo lương, thưởng Tết

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, theo dõi sát tình hình thị trường , chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu , đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị quan tâm hỗ trợ người lao động, đảm bảo các chế độ dịp Tết.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

“Cần tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định”, chỉ thị nêu rõ.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng;

Trên cơ sở đó, ngành bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2 năm 2025) vào kỳ chi trả tháng 1 năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.





Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ , công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng , tôn giáo, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh...

Kiểm tra kê khai, niêm yết giá cước vận tải

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển;

Ngành giao thông cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo.

Đồng thời, ngành cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh , đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) và khu vực tổ chức Lễ hội xuân.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"… Chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Đồng thời, Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.