Trà Vinh đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá điện gió

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp các thông tin, tài liệu, liên quan đến 32 nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió trên toàn quốc. Trong danh sách này có 2 dự án điện gió tại Trà Vinh, gồm: Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh và Nhà máy điện gió Đông Hải 1.