Tracodi và Thành Tuấn Atesco hợp tác chiến lược phát triển các dự án xây dựng, hạ tầng

Ngày 22/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại – Dich vụ - Xây dựng Thành Tuấn (Thành Tuấn ATESCO) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, TRACODI và Thành Tuấn ATESCO sẽ hợp tác để cùng phát triển các dự án đầu tư công, các dự án dân dụng và các mảng dịch vụ khác của hai công ty trong lĩnh vực xây dựng - hạ tầng.

TRACODI (mã chứng khoán TCD) là một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG). TRACODI có năng lực và kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác đá, kinh doanh sản phẩm công nghiệp và nông sản, dịch vụ xuất khẩu lao động. TRACODI là một trong số ít những công ty đạt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I, đủ năng lực làm Tổng thầu các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Thành Tuấn ATESCO là công ty có năng lực, kinh nghiệm gần 20 năm về máy móc, thiết bị, phương tiện trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng. Công ty từng thi công nhiều dự án hạ tầng – dân dụng – công nghiệp; xây dựng các công trình về kè, cảng...tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi trở thành đối tác chiến lược, TRACODI và Thành Tuấn ATESCO sẽ hợp tác chặt chẽ để cùng tìm kiếm cơ hội tại các dự án hạ tầng – dân dụng – công nghiệp; xây dựng các công trình về kè, cảng … và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Khi có dự án khả thi, TRACODI và Thành Tuấn ATESCO sẽ ưu tiên sử dụng các nguồn lực sẵn có của hai bên để thi công dự án.

TRACODI đang làm tổng thầu thi công hàng loạt dự án bất động sản cao cấp của BCG Land như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d'Or. Việc xây dựng các nhà máy năng lượng quy mô lớn của BCG Energy như BCG Long An 1 và 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ đều do TRACODI đảm trách. Tại tỉnh Long An, TRACODI đã thi công và đưa vào vận hành dự án Đường tỉnh BOT 830 dài 24km. Ngoài ra, TRACODI cũng đang trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi một số dự án hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Một số dự án tiêu biểu mà Thành Tuấn ATESCO từng đảm nhận là Dự án giao thông, cấp thoát nước, nước thải khu dân Cát Lái - 153 ha tại TP Thủ Đức (TP HCM); Dự án hạ tầng khu khu dân cư Tiến Phước, Bình Chánh (TP. HCM); Bờ kè và hạ tầng cảnh quan Chung cư cao tầng Marina Tower (Bình Dương); Hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị mới An Phú - An Khánh TP Thủ Đức (TP.HCM); hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền khu công nghiệp Hựu Thạnh (Long An); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn TP Pleiku - cầu 110 (Gia Lai); Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định)...

Chính phủ đang định hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư nhiều dự án cao tốc, các tuyến đường liên vùng nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc đầu tư hạ tầng giao thông tại các vùng kinh tế trọng điểm như Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt được quan tâm.

Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh việc phải hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc nối Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Đông Nam bộ.

Theo kế hoạch, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 13 dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng được triển khai và hoàn thành riêng trong giai đoạn 2021-2025. 12 dự án đường bộ khác với tổng mức hơn 100.000 tỷ đồng cũng đang được chuẩn bị triển khai. Mục tiêu là đến năm 2025, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 460 km đường bộ cao tốc, nâng tổng số lên khoảng 550 km cao tốc trong Vùng. Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục hoàn thành khoảng 637 km với nhu cầu vốn ước tính trên 200.000 tỷ đồng. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, hạ tầng.

TRACODI có ưu thế khi sở hữu mỏ đá Antraco tại An Giang. Đây là mỏ đá duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng các tiêu chuẩn về đá gốc và sản xuất để xây dựng đường cao tốc. Mỏ đá Antraco có tổng trữ lượng lên đến 26,8 triệu m3, công suất khai thác là 2,2 triệu m3/năm. Sở hữu mỏ đá nguyên liệu ngay gần khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp TRACODI và các đối tác chiến lược giảm chi phí xây dựng cũng như rút ngắn thời gian vận chuyển đá nguyên liệu đáng kể.

Hiện nay, TRACODI đang nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2024-2027 với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, bao gồm: Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư 3.939 tỷ đồng; Dự án đường trục động lực Đức Hoà, tỉnh Long An với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng; Dự án xây dựng Cảng thuỷ nội địa và khu dịch vụ hậu cần cảng, tỉnh Sóc Trăng 500 tỷ đồng.