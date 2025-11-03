Trái mít rung chuyển không ngừng sau cơn mưa lớn: Sự thật bên dưới khiến ai cũng ngạc nhiên

Người dân ngỡ mắt mình hoa khi thấy trái mít tự động rung

Những ngày cuối tháng 10, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Trái mít rung chuyển không ngừng sau cơn mưa lớn" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Theo hình ảnh do một người dân ở miền Tây quay lại, sau trận mưa kéo dài, nước ao trong vườn dâng cao sát bờ, nhấn chìm gần nửa thân cây mít mọc ngay mép nước. Trên cành thấp nhất, một quả mít vàng ruộm sà xuống, chỉ còn cách mặt nước chừng một gang tay.

Ban đầu, người quay chỉ thấy quả mít rung động không ngừng như có ai chạm vào, nhưng khi tiến lại gần, người này lập tức sững sờ: hàng chục con cá trê to bằng bắp tay đang há miệng đớp từng miếng mít chín rụng xuống mặt nước.

Trong làn nước đục ngầu, thân cá quẫy mạnh, tạo nên khung cảnh cá trê lên cây ăn mít hiếm thấy trong tự nhiên.

Trái mít rung chuyển không ngừng sau cơn mưa lớn. (Nguồn: TikTok @vuonmienque)

Đoạn clip nhanh chóng gây bão, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều người tỏ ra thích thú trước hình ảnh đàn cá ăn hoa quả một cách say sưa. "Tưởng ai rung cây hái mít, hóa ra cá trèo lên ăn!", một bình luận viết. Người khác hóm hỉnh: "Ở miền Tây, cá trê không chỉ biết ăn cám mà còn biết thưởng thức đặc sản mít chín!".

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại một khu vườn ở tỉnh Đồng Tháp, sau cơn mưa lớn khiến mực nước ao dâng cao bất thường. Chính điều này đã tạo điều kiện để đàn cá tiếp cận quả mít chín treo lơ lửng trên mặt nước và rủ nhau "thưởng thức".

Các chuyên gia thủy sản cho biết, cá trê là loài ăn tạp, có thể ăn từ giáp xác, côn trùng đến trái cây chín. Khi môi trường ngập nước, việc chúng tìm đến nguồn thức ăn như mít là phản ứng tự nhiên. "Đây là minh chứng cho khả năng thích nghi rất cao của các loài cá vùng ngập lũ. Khi nước dâng, mọi thứ có thể trở thành nguồn sống," một nhà sinh vật học nhận định.

Cá trê là loài ăn tạp, có thể ăn từ giáp xác, côn trùng đến trái cây chín. (Ảnh: Báo Lao Động)

Không chỉ là cảnh tượng hi hữu, hình ảnh cá trê ăn mít còn gợi cảm giác thân thuộc, gần gũi với đời sống miền quê sông nước, nơi thiên nhiên và con người hòa vào nhau một cách dung dị, hồn hậu.

Giữa nhịp sống hiện đại, những khoảnh khắc giản dị ấy nhắc ta nhớ rằng: thiên nhiên vẫn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, chỉ cần ta chịu dừng lại để quan sát.