Trải nghiệm cà phê take away tại hệ thống cửa hàng nhượng quyền PANPAN

PANPAN cũng chia sẻ thêm, hiện nay, chuỗi cửa hàng đã đạt cột mốc 45 cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc, tạo thành một điểm đến được ưa chuộng của người tiêu dùng Việt.



PANPAN là chuỗi cửa hàng Nhật nội địa tại Việt Nam được vận hành bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ PanPan. Đây là mô hình cửa hàng tiện lợi Nhật Bản đang nhượng quyền tại Việt Nam đem lại một nét tươi mới và đầy tiềm năng ở thị trường bán lẻ đang bùng nổ hiện nay.

Đến thời điểm hiện tại, PANPAN đã phủ sóng cả nước với 45 cửa hàng nhượng quyền. Mỗi cửa hàng đều tập trung đa dạng hàng hoá với hàng nghìn SKU hàng tiêu dùng bao gồm: thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hóa phẩm, đồ cho mẹ và bé, hàng gia dụng... Trong đó nổi bật là các mặt hàng thực phẩm Nhật nội địa: thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, gia vị, bánh kẹo, đồ uống các loại… Các sản phẩm luôn được bổ sung liên tục để đáp ứng phục vụ các nhu cầu cơ bản của khách hàng.

Để vận hành một cửa hàng tiện lợi thành công thì các yếu tố dịch vụ nhanh chóng, luôn có sẵn, chất lượng sản phẩm, không gian trưng bày đa dạng, thiết kế hấp dẫn, khả năng tiếp cận khách hàng đều rất quan trọng. Điều này sẽ mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng đang tìm kiếm sự tiện lợi và nhanh chóng.

Cùng với việc nắm bắt được nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng, đặc biệt là thói quen tiêu dùng mới trong đại dịch đối với việc thưởng thức cà phê, do vậy PANPAN bắt đầu triển khai mô hình bán cà phê take away.

Như đã biết, cà phê "take away" là hình thức phục vụ phổ biến trong cửa hàng tiện lợi, thường xuyên được mua kèm với bữa sáng hay bữa ăn nhẹ nên việc đầu tư một chiếc máy cà phê nhỏ gọn trong quầy của cửa hàng là điều cần thiết.

Điều đặc biệt, PANPAN trang bị máy pha cà phê miễn phí cho các cửa hàng nhượng quyền. PANPAN mong muốn mở lối đi riêng để hỗ trợ đặc biệt giúp cửa hàng đông khách, duy trì lợi nhuận khủng so với các mô hình kinh doanh khác.

Các bạn đừng nghĩ rằng cà phê mang đi sẽ không thơm ngon, thậm chí nó còn ngon hơn nhiều quán cà phê truyền thống mà thông thường bạn hay ghé. Cà phê take away tại PANPAN với menu vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Đó là những ly cà phê đen, cà phê sữa truyền thống, Cappuchino kem sữa, Cappuchino kem sữa dừa, Cafe tinh bột nghệ, latte hỗ trợ giảm cân, chocolate hảo hạng…

Máy pha cà phê cao cấp theo công nghệ hiện đại của Ý, tốc độ 10 ly chỉ trong 1 phút vì thế khách hàng yên tâm về tính tiện lợi và nhanh chóng. Bên cạnh đó, PANPAN cam kết nguyên liệu là cà phê sạch 100% tự nhiên, thơm ngon, chất lượng an toàn cho người tiêu dùng. Ly giấy đẹp mắt, tiện lợi và bảo vệ môi trường.

Tiêu dùng - bán lẻ hiện đại được dự đoán sẽ là xu hướng chiếm lĩnh trong thời gian tới. Với tiềm năng dân số trẻ và nhu cầu trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ mới, PANPAN và mô hình cà phê take away tin rằng chuỗi cửa hàng Nhật nhượng quyền sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

