Trải nghiệm từ Kia đến Mercedes nhưng chỉ VinFast VF e34 mới khiến tôi không say, dùng xe quen thì dễ như dùng điện thoại

Hơn một tuần sau khi trở về từ chuyến đi TP. HCM - Lâm Đồng cùng cộng đồng người dùng xe VinFast miền Nam, Hoàng Thị Thùy Linh vẫn nhớ như in cảm giác khi lần đầu cầm lái chiếc VinFast VF e34 qua đèo Bảo Lộc. Cảm xúc lo lắng trước khi lên đường dần chuyển thành vui và phấn khích khi thực sự trải nghiệm. Linh cho biết mình là người bị say xe nghiêm trọng, trước đây đi xe gì cũng say, nhưng từ khi sử dụng VF e34 thì không còn cảm giác đó nữa. Những cung đường đèo quanh co được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất ở Lâm Đồng đã không thể làm nản lòng nữ giám đốc 9X.

Linh là CEO của một công ty chuyên gia công phần mềm tại TP. HCM có tên Sey Solutions. Là một người phụ nữ rất đam mê về công nghệ có chuyên môn về đồ họa, Linh luôn tìm hiểu kỹ và đặt ra những tiêu chí khắt khe về cả tính năng và thiết kế trước khi mua ô tô. Sau khi đã trải nghiệm qua một vài dòng xe xăng, Linh quyết định mua xe điện và chiếc xe mà chị lựa chọn là VinFast VF e34.

Giám đốc 9X Hoàng Thị Thùy Linh bên chiếc VinFast VF e34 khi mới mua.

Lái xe qua đèo Bảo Lộc có lẽ là thách thức với không ít chị em phụ nữ và thậm chí cả cánh mày râu. Cảm xúc của chị khi cầm lái một chiếc xe điện trong suốt hành trình vừa rồi thế nào?



Chuyến offline Madagui Lâm Đồng với cộng đồng xe điện VinFast miền Nam vừa rồi là chuyến đi xa và nhiều kỷ niệm nhất với mình. Ban đầu, mặc dù có tìm hiểu kỹ thông tin về chuyến đi nhưng mình vẫn khá lo lắng vì lần đầu lái xe, lại là xe điện, đi xa như vậy.

Tuy nhiên, khi đã cầm lái thì mọi cảm giác lo lắng đều tan biến. Mình cảm thấy lái xe đường dài không khó. Các tính năng trợ lái của VF e34 khá tốt, ghế ngồi thoải mái trong hành trình dài. Khi đi cao tốc đã có Cruise Control duy trì tốc độ nên cảm thấy khá nhàn. Hơn nữa, ở chiều đi, anh em VinFast miền Nam chạy kèm hỗ trợ khiến mình tự tin hơn, nên khi mọi người quay trở về TP .HCM thì mình vẫn tiếp tục hành trình thử thách bản thân là tự lái qua đèo Bảo Lộc để tới thác Đamb’ri, mình không gặp chút khó khăn nào cả.

Mọi người thường lo lắng về pin khi đi xa bằng xe điện nhưng với trải nghiệm thực tế của mình với chiếc VF e34 thì hoàn toàn ổn. Quãng đường từ TP. HCM đến Madagui khoảng 145 km. Đến trạm sạc Madagui, xe báo hết khoảng 60% pin, nghỉ ngơi một đêm sạc đầy pin đến sáng hôm sau đi chơi thác rồi quay lại trạm vẫn còn khoảng 50% pin, tiếp tục sạc đầy lần nữa về đến TP. HCM hết khoảng 60% pin nữa.

Chị đã sử dụng chiếc xe này lâu chưa mà lại tự tin cầm lái đường dài như vậy?

Mình mua chiếc VinFast VF e34 này được gần 1 năm rồi. Thú thực, khoảng 2 tháng đầu sử dụng, chiếc xe gặp nhiều lỗi chủ yếu về phần mềm. Sau khi đưa về xưởng khắc phục thì hiện tại xe rất ổn, không gặp bất kỳ lỗi nào nữa.

Sau ngần ấy thời gian và trải nghiệm, theo chị, xe điện nói chung và VF e34 nói riêng liệu có phù hợp cho phụ nữ sử dụng?

Bỏ qua khoản lỗi ban đầu vì đã được khắc phục triệt để thì mình cảm thấy VF e34 rất thân thiện với người dùng, đặc biệt là phụ nữ, bởi các tính năng trợ lái của xe rất ổn. Đi xa là thách thức nhất với phụ nữ thì chiếc xe đã có cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động. Còn khi đi trong phố, nữ lái rất dễ dàng nhờ camera 360 độ quan sát được xung quanh và hệ thống hỗ trợ đỗ xe nữa.

Là phụ nữ, lại là một CEO công ty công nghệ, chị đặt ra những tiêu chí nào khi lựa chọn xe. Chiếc VF e34 có đáp ứng được tất cả các tiêu chí đó không?

Trước khi mua xe, mình đặt ra các tiêu chí về tính dễ sử dụng, sự tiện ích, sự hiệu quả khi hệ thống hoạt động và dĩ nhiên tính thẩm mỹ cũng quan trọng không kém vì đa số phụ nữ đều quan tâm tới hình thức mà.

Khi mua xe, Linh lựa chọn cân bằng giữa các yếu tố về sự thực dụng, tiện ích và thiết kế.

Về công nghệ, mình thấy VF e34 có đầy đủ những tính năng phần mềm hỗ trợ lái và giải trí trên màn hình mà nếu mua xe xăng với giá tương đương thì mình sẽ phải trang bị thêm rất nhiều mới bằng được. Màn hình 10 inch của xe rất thân thiện như smartphone với trợ lý ảo. Các nút bấm bố trí dễ sử dụng. Cần số xe là dạng núm xoay theo mình đánh giá là tiện dụng hơn loại truyền thống. Cốp sau điều khiển điện. Xe còn có thể kết nối với điện thoại để quản lý. Cảm giác sử dụng chiếc VF e34 linh hoạt và dễ dàng như dùng một chiếc điện thoại thông minh vậy.



Về thiết kế, mình thấy VF e34 trông thanh thoát, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong nội thành, trong khi diện tích sử dụng bên trong xe vẫn đảm bảo chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Mình đánh giá cao việc VinFast đưa ra đa dạng màu sắc xe để lựa chọn. Còn ở bên trong, các chi tiết như vô-lăng và ghế đều được bọc da cho cảm giác cao cấp, ghế trước thiết kế liền khối tựa đầu trông khá đẹp và cũng giúp ngồi thoải mái hơn.

Với Linh, chiếc VF e34 có thiết kế thanh thoát, nhỏ gọn, phù hợp với phụ nữ.





Câu chuyện sử dụng xe điện có thực sự tiện hơn xe xăng hay không vẫn là chủ đề tạo nhiều tranh luận trong không chỉ cộng đồng người dùng mà cả chuyên gia trên thế giới. Với chị, cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau khi chuyển từ xe xăng sang xe điện?

Trước khi mua xe, mình đã suy nghĩ và tìm hiểu rất kỹ. Nếu di chuyển trong khoảng 200 km trở lại, mình sẽ tự lái xe, còn nếu đi xa hơn thì mình chọn xe khách hoặc máy bay. Do xác định được mục đích sử dụng ngay từ đầu nên khi mua chiếc VF e34, mình thấy khá phù hợp. Trước mỗi chuyến đi, mình sẽ sạc đầy pin. Đến nay, hệ thống trạm sạc của VinFast cũng khá nhiều lại không cách quá xa nhau nên nếu có không sạc được đầy chăng nữa thì mình vẫn yên tâm di chuyển.

Xe điện có thời gian sạc lâu hơn so với đổ xăng. Tuy nhiên, mình có thể linh hoạt kết hợp nghỉ ngơi trong lúc sạc xe nên vẫn thấy khá tiện. Trong đợt khan xăng vừa rồi, mình lại càng thích xe điện khi không phải xếp hàng, cứ thử thả vừa sạc pin vừa uống cà phê.

Về công nghệ thì mình thấy VF e34 thông minh hơn các dòng xe xăng cùng tầm giá. Chiếc VF e34 này có trợ lý ảo, camera có công nghệ AI nhận diện đối tượng tham gia giao thông, camera 360 độ hiển thị hình ảnh 3D chất lượng cao và rất chính xác. Mình đã trải nghiệm một số dòng xe phân khúc C của Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Ford đến cả Mercedes-Benz. Trừ Mercedes ra thì các xe còn lại đều không bằng xe VinFast về công nghệ.

Đặc biệt, từ khi chuyển sang VF e34, mình không còn bị say xe. Trước đây, mình bị say xe nghiêm trọng, đi bất cứ xe gì cũng say, kể cả xe gia đình sử dụng. Xe điện không có độ rung của động cơ và không có mùi xăng dầu nên mình không còn say nữa.

Tại Việt Nam, xu hướng xe điện bắt đầu nhen nhóm với nhiều mẫu mã từ xe phổ thông đến xe sang. Chiếc xe điện nào là mơ ước trong tương lai của chị?

Hiện tại, mình nghĩ sẽ gắn bó với chiếc VF e34 này ít nhất 5 năm rồi mới tính tiếp. Mình gần như sử dụng VF e34 cho mọi chuyến đi vì chi phí tiết kiệm hơn xe xăng khá nhiều. Nếu không tính chi phí thuê pin thì phí sạc xe chỉ chênh hơn đổ xăng xe máy một chút thôi. Thanh toán khá linh hoạt, mình có thể đi cả tháng rồi thanh toán 1 lần qua app. Cũng dễ hiểu vì sao xe điện sẽ trở thành xu hướng mới ở Việt Nam.

Mơ ước của mình là một chiếc xe Tesla, nhưng mình hy vọng sau này VinFast sẽ có nhiều cải tiến vượt bậc so với hãng xe Mỹ này.

Linh quyết định gắn bó với xe điện lâu dài.

Cảm ơn chị đã chia sẻ.