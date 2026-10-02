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Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

| | Bất động sản

TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Theo VIS Rating, khoảng 77.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý IV/2026, sau đó là khoảng 31.000 tỷ đồng trong quý I/2027 và 84.000 tỷ đồng trong quý II/2027.

Hai điểm rơi đáng chú ý là quý IV/2026 và quý II/2027. Việc trái phiếu tập trung đáo hạn trong một khoảng thời gian không đồng nghĩa mọi nghĩa vụ nợ đều phát sinh vấn đề cùng lúc, nhưng cho thấy nhiều doanh nghiệp sẽ phải đồng thời tìm kiếm nguồn vốn để đáp ứng nghĩa vụ đến hạn.

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm- Ảnh 1.

Khoảng 77.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý IV/2026. Số liệu: VIS Rating.

Theo VIS Rating, khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ của nhóm này phụ thuộc vào tiến độ pháp lý và triển khai dự án, dòng tiền thực thu từ hoạt động bán hàng, khả năng xử lý tài sản bảo đảm và mức độ tiếp cận các nguồn vốn mới.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường thắt chặt và lãi suất duy trì ở mức cao, các lô trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi hiện có mức lãi suất thực tế phổ biến 13-15%/năm, khiến chi phí vốn trở thành áp lực lớn đối với những doanh nghiệp vốn đã yếu về dòng tiền.

Trong khi đó, dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản thường gắn với tiến độ pháp lý, mở bán, bàn giao dự án và khả năng huy động vốn.

Các công bố thông tin gần đây gửi cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo với những lô trái phiếu chậm trả. Tại Hưng Thịnh Land, với mã H79CH2123, giá trị phát hành 800 tỷ đồng, doanh nghiệp còn khoảng 682,4 tỷ đồng dư nợ gốc.

Doanh nghiệp này cho biết, tín dụng bị siết chặt, thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi, dòng tiền mất cân đối và không thu xếp kịp nguồn để thanh toán đầy đủ theo kế hoạch. Doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về kế hoạch thanh toán.

Mã H79CH2223, có giá trị phát hành khoảng 984,7 tỷ đồng, còn khoảng 249,1 tỷ đồng gốc chưa thanh toán. Doanh nghiệp cũng cho biết, đang đàm phán với nhà đầu tư.

Hai mã này đều có ngày đáo hạn 17/9. Như vậy, riêng hai lô trái phiếu trên còn khoảng 931,5 tỷ đồng gốc chưa thanh toán.

Bên cạnh những khoản còn dư nợ vẫn cần tiếp tục thương thảo với trái chủ và thu xếp nguồn tiền, tín hiệu tích cực là một số nghĩa vụ đã được hoàn tất. Với mã HTLAND.2020.TV01, Hưng Thịnh Land cho biết đã hoàn tất thanh toán hơn 383 tỷ đồng gốc và toàn bộ lãi vào ngày 18/9, sau nhiều đợt thanh toán từ cuối năm 2024 đến nay.

Tương tự, mã HTL-H2023-005 có khoảng 288,05 tỷ đồng gốc được thanh toán qua nhiều đợt từ tháng 12/2024 đến tháng 9/2026. Đến ngày 18/9, doanh nghiệp cũng xác nhận hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ gốc và lãi.

Doanh nghiệp bất động sản khác là Novaland cho biết, chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán hơn 1.816 tỷ đồng nợ gốc và lãi của lô trái phiếu NVLH2224006.

Khoản gốc theo kế hoạch phải thanh toán ngày 15/9. Đến ngày 23/9, doanh nghiệp mới thanh toán hơn 15 tỷ đồng, trong khi hơn 1.403 tỷ đồng chưa thanh toán. Novaland cho biết, chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư.

Phần lãi của mã trái phiếu này cũng chưa được thanh toán. Số tiền lãi phải trả hơn 412,9 tỷ đồng, với lãi suất trong kỳ 11,5%/năm.

Theo Việt Linh

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