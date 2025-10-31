Trái tim "Kiên trì phụng sự" của HEINEKEN Việt Nam: Hơn 1 thập kỷ chung tay bảo tồn nguồn nước vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

HEINEKEN Việt Nam "Bảo Tồn Nguồn Nước" - Trụ cột then chốt "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn"

Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nguồn nước tại Việt Nam ngày một cấp thiết: Chỉ 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam; gần 60% nguồn nước mặt còn lại phụ thuộc vào các nguồn từ bên ngoài lãnh thổ.

Nhận thức rõ vai trò thiết yếu của nước sạch đối với sự tồn tại của cộng đồng và doanh nghiệp, HEINEKEN Việt Nam cam kết "Kiên trì phụng sự" bằng dự án "Bảo tồn nguồn nước" toàn diện và tiên phong.

Dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước" là phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn". Hơn nữa, dự án không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là lời hồi đáp kiên trì phụng sự trước sự khủng hoảng tài nguyên nước ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.

Với cam kết bù hoàn 100% lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030, Dự án không chỉ tái lập cân bằng tài nguyên mà còn xây dựng hệ sinh thái bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Nguồn: HEINEKEN Việt Nam

Ra đời từ năm 2012, Dự án kéo dài hơn một thập kỷ, được triển khai qua hai hoạt động trọng tâm chính: Nước sạch cho cộng đồng và Bảo tồn nguồn nước và hệ sinh thái. Toàn bộ dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2012 - 2021) Nước sạch cho cộng đồng: Chương trình "1 Phút Tiết Kiệm Triệu Niềm Vui".

Qua hơn một thập kỷ kiên trì thực hiện, HEINEKEN Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng thông qua hàng triệu hành động đẹp. Với mỗi 100.000 hành động đẹp tương ứng với 01 công trình nước sạch được tài trợ. Đến nay, 25 công trình nước sạch trên cả nước với giá trị hơn 14 tỷ đồng, mang lại nguồn nước an toàn cho 15.087 người dân tại các vùng sâu, vùng xa.

Giai đoạn 2 (2022-2025): Với điểm nhấn nổi bật là sự hợp tác Công - Tư chiến lược với Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và các đối tác địa phương.

Nguồn: HEINEKEN Việt Nam

HEINEKEN Việt Nam cam kết đầu tư 30 tỷ đồng cho chương trình bảo tồn tại ba lưu vực sông trọng điểm: Hồng, Đồng Nai và Tiền nhằm bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm.

Giai đoạn này thực hiện tại các địa điểm gồm Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Sông Hồng), Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Sông Đồng Nai), và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười (Sông Tiền).

Kết quả vượt mong đợi: Riêng tại lưu vực sông Tiền – khu vực nhà máy Tiền Giang nằm trong vùng khan hiếm nước – doanh nghiệp đã đạt cân bằng nước sớm 5 năm so với kế hoạch 2030, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước/năm .

"Quả ngọt" từ hành trình hàng thập kỷ hành động vì Việt Nam

Qua các giai đoạn, hành động cụ thể từ Dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước" của HEINEKEN Việt Nam đã tạo tác động sâu rộng đến môi trường và đời sống của bà con Việt Nam.

Nguồn: HEINEKEN Việt Nam

"Tại HEINEKEN Việt Nam, bảo tồn nguồn nước và thiên nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. HEINEKEN Việt Nam đã bù hoàn hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho lưu vực sông Tiền trước kế hoạch 5 năm là thành tựu và là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” của chúng tôi.

Thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ từ các đối tác chiến lược và chính quyền địa phương. Trong đó là hành trình hợp tác tuyệt vời cùng WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành tỉnh Tiền Giang, và Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Khu Bảo Tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mở rộng chương trình này đến các địa phương khác trong thời gian tới" - ông Wietse Mutters – Tổng giám đốc điều hành của HEINEKEN Việt nam - cho biết.

Nhìn về tương lai, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình bảo tồn nguồn nước đến các khu vực khan hiếm nước, cũng như sớm hoàn thành dự án bảo tồn nước tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Sông Hồng), Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Sông Đồng Nai).

Không chỉ dừng lại ở tinh thần kiên trì phụng sự cộng đồng qua các dự án, HEINEKEN Việt Nam luôn tìm kiếm các cơ hội lan tỏa thông điệp ý nghĩa và kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp cùng chung tay tạo các tác động tích cực lớn hơn cho cộng đồng và đất nước Việt Nam thông các hội thảo và báo cáo chuyên đề mà HEINEKEN tham dự.

Với những thành tựu ấn tượng, Dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước" của HEINEKEN Việt Nam xứng đáng là minh chứng sống động cho trái tim "Kiên trì phụng sự", đưa HEINEKEN Việt Nam trở thành đối tác đáng tin cậy trong hành trình phát triển bền vững của đất nước.