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Trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động

| | Doanh nghiệp

Trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động

V-Green đã đưa vào hoạt động một phần trạm sạc tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội, với 866 cổng sạc ô tô điện. Khi hoàn thành Zone 3, trạm dự kiến có tổng cộng 1.038 cổng sạc, đáp ứng nhu cầu sạc đồng thời cho số lượng xe tương ứng.

Trạm sạc Vinhomes Riverside nằm đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside, thuộc hai lô đất L2 và L3 của khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Khu vực bãi đỗ xe có diện tích 28.991,44 m², với quy mô thiết kế 1.038 vị trí đỗ.

Hiện trạm đã đưa vào hoạt động Zone 1 và Zone 2, với 814 trụ sạc, tương ứng 866 cổng sạc ô tô điện. Hệ thống có khả năng phục vụ 866 xe sạc cùng lúc. Zone 3 dự kiến hoàn thành trong năm 2026, bổ sung thêm 172 cổng sạc, nâng tổng công suất phục vụ lên 1.038 ô tô điện cùng lúc.

V-Green đã chính thức đưa vào vận hành Trạm sạc Vinhomes Riverside. Ảnh: V-Green

Trạm được trang bị các dòng sạc từ AC 22 kW đến DC siêu nhanh 120 kW. Ngoài ra, cơ sở này có 20 tủ đổi pin xe máy điện và 4 trạm biến áp công suất 2 × 1.600 kVA.

Theo quy mô dự kiến khi hoàn thành, đây là trạm sạc ô tô điện có khả năng phục vụ số lượng xe sạc đồng thời lớn nhất Việt Nam.

Sau khi hoàn thiện trạm sạc có quy mô hơn 1.000 vị trí. Ảnh: V-Green

Tính đến nay, V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc. Bên cạnh trạm Vinhomes Riverside, doanh nghiệp còn có các điểm sạc quy mô lớn như trạm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, với 272 cổng sạc ô tô điện; trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai, Nhổn, Hà Nội, có 42 trụ sạc công suất 120 kW, phục vụ nhu cầu sạc đồng thời của 84 ô tô điện VinFast.

V-Green cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc tại các tuyến cao tốc và quốc lộ trên cả nước. Các trạm này dự kiến có khả năng sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 xe, nhằm mở rộng hạ tầng sạc cho ô tô điện VinFast trên phạm vi toàn quốc.

Theo Thúy Hạnh

Đời sống & Pháp luật

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