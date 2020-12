Trần Anh chơi lớn - Thanh toán 20%, nhận nhà cho thuê ngay

Hình ảnh thực tế tại dự án Phúc An Garden

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trên toàn cầu đang tạo ra sức ép rất lớn đối với nhà đầu tư về mặt chiến thuật lẫn dòng vốn. Thời điểm này, dù là những kênh được đánh giá "trú ẩn an toàn" như bất động sản thì câu chuyện tài chính vẫn luôn đặt ra nhiều e ngại và trăn trở. Do đó, nhà đầu tư có thiên hướng tìm tới các giải pháp mang tính cẩn trọng và an toàn.

Nhiều chủ đầu tư lựa chọn "linh hoạt"

Nắm bắt được "nỗi lòng" chung của các nhà đầu tư và khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn này xem đây là cơ hội để cho thấy sự thấu hiểu tạo nên sức hút mạnh mẽ, nhờ vào việc điều chỉnh linh hoạt phương thức thanh toán. Những cách thức này không chỉ giúp nhẹ gánh và toạo tâm lý thoải mái hơn cho người mua mà còn là cơ chế thúc đẩy lượng giao dịch, duy trì nền nhiệt cho thị trường.

Cụ thể, các doanh nghiệp trước hết điều chỉnh, cân đối lại chính sách do mình đề ra, phổ biến nhất là thay đổi các đợt thanh toán và tỷ lệ phần trăm thanh toán mỗi đợt. Tùy vào sản phẩm, khả năng tài chính mà doanh nghiệp đưa ra con số phù hợp nhất. Dù ít hay nhiều thì không thể phủ nhận, sự linh hoạt này mở ra cơ hội khá lớn cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới và "vốn mỏng".

Bên cạnh đó, việc liên kết với các ngân hàng lớn cũng là cách để doanh nghiệp tăng thêm nguồn lực và niềm tin cho người mua. Không hiếm ngân hàng đồng ý chấp nhận cho vay mua dài hạn, lãi suất ưu đãi và định giá tài sản vay ở mức ngang bằng với giá bán niêm yết của chủ đầu tư.

So với việc giảm giá bán, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, đồng thời đặt ra không ít nghi vấn về chất lượng và tính đảm bảo thì việc "giãn" thời gian thanh toán, giảm mức thanh toán ban đầu vẫn phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm nhưng người mua lại có thời gian điều chỉnh phương án tài chính tốt hơn.

Đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để tăng sự quan tâm và kích cầu người mua ở thời điểm nhộn nhịp cuối năm song lại "mắc kẹt" bởi yếu tố dịch bệnh.

Thanh toán 20%, Trần Anh bàn giao Shophouse mặt tiền liền tay

Được biết đến là một trong dự án đang có sức hút lớn tại Bình Dương hiện nay, Phúc An Garden đánh dấu nhiều bước đột phá của Tập đoàn Trần Anh Group. Với tiềm lực tài chính mạnh, Trần Anh tiếp tục tung ra chính sách ưu đãi hấp dẫn khi mở bán phân khu đẹp nhất dự án trong tháng 12 này.

Dự án Phúc An Garden là khu đô thị hiện đại mang phong cách châu Âu sang trọng và đẳng cấp. Với quy mô gần 30ha, gồm sản phẩm đất nền và nhà phố. Dự án đến nay hoàn thiện 90% cơ bản hạ tầng, đã có sổ hoàn công từng căn, đây cũng là điểm khiến Phúc An Garden đang thu hút lượng dân cư kéo về sinh sống.

Đồng thời, nơi đây sỡ hữu 22 tiện ích nội và ngoại khu và bốn công viên độc đáo trong khu vực (công viên Disney, công viên Cây Xanh, công viên Ánh Sáng, công viên Hồ Điều Hoà), mang tới cuộc sống xanh an lành và thịnh vượng.

Ngoài chế độ thanh toán linh hoạt theo từng đợt, trả góp dài hạn với lãi suất 0%, Trần Anh còn "gây sốc" khi người mua chỉ cần thanh toán 20% (tương đương khoảng 320 triệu) nhận ngay nhà phố 1 trệt 2 lầu mặt tiền, có thể cho thuê hoặc kinh doanh ngay. Như vậy, việc sở hữu một căn nhà phố phong cách châu Âu, sổ hồng chuyển nhượng ngay, lý tưởng để an cư và hấp dẫn để cho thuê đã không còn quá xa tầm với khách hàng.

Đặc biệt, phía Trần Anh Group cũng đã có sự liên kết với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), hỗ trợ người mua nhà vay lên đến 30 năm với mức lãi suất ưu đãi.

Thời điểm chuyển giao sang năm mới đang rất cận kề và đây là lúc nhà đầu tư tích cực tìm kiếm cơ hội sinh lời an toàn cho mình. Phúc An Garden có thể sẽ là một gợi ý đáng cân nhắc và phù hợp ở giai đoạn này khi những sản phẩm ở phân khu đẹp nhất đang được mở bán với các ưu đãi không thể hấp dẫn hơn.

