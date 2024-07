Trần Đức: Chuyển đổi xanh là tất yếu để chinh phục thị trường quốc tế

Chuyển đổi xanh - thách thức của thời đại lên doanh nghiệp Việt

Hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, ngành sản xuất - kiến trúc và xây dựng là một trong những ngành đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu. Dư địa phát triển của ngành này còn rộng mở do nhu cầu cao tới từ các thị trường lớn: Châu Âu, Hoa Kì…

Tuy nhiên, đứng trước xu thế của thời đại là ưu tiên các sản phẩm xanh hóa trên toàn cầu để hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, các doanh nghiệp Việt cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy chuẩn xanh quốc tế như quy định về Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất…

Để giữ vững vị thế trên trường quốc tế, giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp Việt Nam chính là kiến tạo một hình ảnh phát triển bền vững, dựa trên yếu tố cơ bản là chuyển đổi xanh với bước đi đầu tiên là kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải. Hành trình đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những hành động thật sự quyết liệt.

Hiểu rõ thách thức, Tập đoàn Trần Đức - một trong những doanh nghiệp đầu ngành về sản xuất - kiến trúc và xây dựng Việt Nam đã tiên phong bước vào hành trình chuyển đổi xanh, với sự cam kết đồng hành cùng FPT IS - đối tác công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hơn 20 năm tiên phong "mang chuông đi đánh xứ người", góp mặt tại hơn 500 dự án khách sạn resort 4-5 sao trên toàn thế giới như: Four Seasons Hotels & Resorts, The Ritz Carlton, JW Marriott Hotels - Resorts, Hyatt, Sheraton Hotels & Resorts... Tập đoàn Trần Đức là một trong những cái tên thành công nhất của Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp bền vững cho ngành kiến trúc - xây dựng và lĩnh vực nội - ngoại thất.

Nằm trong chuỗi resort cao cấp được vận hành theo phương thức "Xanh hoá", An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là một dự án Design & Build của Trần Đức Corporation được áp dụng giải pháp xây dựng Xanh, sử dụng những nguyên vật liệu an toàn với môi trường

Tầm nhìn đi trước thời đại của những người tiên phong

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Trần Đức đã thể hiện tầm nhìn xanh và cam kết phát triển bền vững thông qua chuỗi giá trị của doanh nghiệp với 4 thương hiệu: Tran Duc Furnishings, Tran Duc Homes, Modulux Homes, An Lâm Retreats.

Ngay từ những ngày đầu, toàn bộ nguyên liệu gỗ Tập đoàn Trần Đức sử dụng đều có nguồn gốc từ các khu rừng trồng bền vững tại New Zealand, đạt tiêu chuẩn của FSC về truy xuất nguồn gốc gỗ… Các giải pháp vật liệu của Trần Đức cũng mang tính bền vững cao: cấu kiện gỗ CLT - "giải pháp xanh" thay thế cho bê-tông truyền thống, cấu kiện gỗ glulam, giải pháp nhà lắp ghép cao cấp Modulux Homes...

Giải pháp nhà lắp ghép thương hiệu Modulux Homes của Tập đoàn Trần Đức được lựa chọn vào dự án nhà ở tại tiểu bang Hawaii (Mỹ) sau vụ cháy rừng 2023

Chia sẻ về kế hoạch phát triển, ông Trần Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Trần Đức cho biết: Trong tương lai Tập đoàn Trần Đức sẽ xây dựng nhà máy Net Zero Nam Tân Uyên, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025 sẽ là nhà máy Net Zero tiên phong trong ngành sản xuất - kiến trúc và xây dựng Việt Nam.

An Lâm Retreats, thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp trực thuộc Tập Đoàn Trần Đức cũng luôn đặt yếu tố "Phát triển bền vững" lên hàng đầu trong quá trình vận hành và quản lý. Dự án An Lâm Retreats Ninh Bình dự kiến ra mắt vào năm 2025 hứa hẹn sẽ là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chí "Resort Net Zero".

Để hoàn thành cột mốc quan trọng trên, Tập đoàn Trần Đức đã lựa chọn FPT IS là đối tác đồng hành trong quá trình đi từ chuyển đổi số tiến tới chuyển đổi xanh toàn diện.

Những "rào cản" vô hình và giải pháp đến từ đơn vị công nghệ hàng đầu Việt Nam

Triển khai chuyển đổi xanh toàn diện vẫn còn là trở ngại với các doanh nghiệp Việt hiện nay, bởi mức độ phức tạp và lượng dữ liệu cần xử lý quá lớn. Ông Lâm Đạo Đức - Trưởng bộ phận kỹ thuật của TÜV Rheinland Việt Nam chia sẻ: "Một lỗi sai nhỏ trong quá trình thu thập dữ liệu và tính toán như việc nhận diện các loại khí nhà kính có thể phát thải không đúng, làm tròn số trong công thức tính toán, không chú ý tới đơn vị chuyển đổi trong quá trình tính toán, tính toán trùng lặp dẫn tới sai số vượt mức 5% (có thể lên tới 43% và nhiều hơn thế)".

Hiện nay, một tấn carbon đang có giá là 80 đồng Euro (2,2 triệu VNĐ), số tiền doanh nghiệp phải trả cho khoản "thuế carbon" dư thừa sẽ là vô cùng nếu quá trình kiểm kê không chính xác.

Bên cạnh đó, quy định và tiêu chuẩn quốc tế trong việc thực hiện kiểm kê cũng vô cùng phức tạp. Để đảm bảo báo cáo đầu ra đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp chỉ được sai sót trong khâu ước lượng dưới 5%.

Đồng hành cùng Trần Đức trong mục tiêu "chuyển đổi xanh" toàn diện, FPT IS sẽ triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro trong toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh. Ông Phạm Tuân, Giám đốc sản phẩm VertZéro chia sẻ: "Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới 3 mục tiêu: Thứ nhất, đo được hiệu quả tiết kiệm điện của nhà Modulux trên nhiều thị trường khác nhau; thứ hai, đo lường phát thải toàn diện cả ba phạm vi và ứng dụng các giải pháp bù trừ carbon; thứ ba cùng Trần Đức tiên phong đạt được nhà máy NetZero tiên phong trong ngành".

Giải pháp VertZéro có thể giúp doanh nghiệp xác định ranh giới, và đo lường mức độ phát thải theo phạm vi 1,2,3; bóc tách phát thải đa chiều và truy cập vào hơn 80.000 hệ số phát thải toàn cầu. Theo đó, doanh nghiệp có căn cứ theo dõi phát thải thực tế, giảm thiểu và kiểm soát mức độ sai sót xuống thấp nhất có thể và xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

Ông Tuân khẳng định: "Tương lai, quá trình chuyển đổi xanh sẽ có thêm nhiều quy chuẩn mới. Đây sẽ là hành trình Net Zero "vạn dặm", đòi hỏi doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, theo dõi các tiêu chuẩn mới để kịp thời thay đổi và đáp ứng".

Cú bắt tay của hai "ông lớn" và quyết tâm khai phá vận hội mới cho ngành sản xuất - kiến trúc và xây dựng của Việt Nam

Trong sự kiện ký kết, lãnh đạo đại diện Tập đoàn Trần Đức và FPT IS đều thể hiện chung một quyết tâm và mục tiêu: Chuyển đổi xanh toàn diện - nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt.

Ông Trần Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Trần Đức chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng có sự đồng hành của FPT IS với tư cách là một đối tác dài hạn, am hiểu bài toán và có năng lực về giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh, sẽ giúp Trần Đức tối ưu hoá quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải. Từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế".

Ông Trần Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Trần Đức phát biểu tại sự kiện

​Ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS bày tỏ: "Dự án hợp tác triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro là dấu mốc quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài từ chuyển đổi số đến chuyển đổi xanh của hai bên. Tôi tin rằng với tầm nhìn chiến lược, Trần Đức sẽ thành công trong việc hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, đưa các sản phẩm chất lượng xanh chinh phục thị trường toàn cầu".

Ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS tại sự kiện

Trước đó, Tập đoàn Trần Đức cũng đã hợp tác cùng FPT IS đưa vào vận hành thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA cùng các giải pháp Made by FPT IS. Dự án giúp thống nhất dữ liệu các phòng ban trên một nền tảng, cập nhật tình hình kinh doanh theo thời gian thực 100% (real-time)… Đây là nền tảng quan trọng để Trần Đức tăng tốc chuyển đổi xanh toàn diện.

Hiện nay FPT IS là đơn vị tiên phong về giải pháp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu Net Zero 2050. Đơn vị đang hợp tác cùng các đối tác quốc tế như: Nền tảng tín chỉ Carbon Nhật Bản (Carbon EX), Công ty phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản (Faeger)... và nhiều chuyên gia am hiểu bài toán ESG từ Đức, Nhật… để cung cấp lộ trình và giải pháp chuyển đổi xanh phù hợp cho doanh nghiệp.