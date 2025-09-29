Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy

29-09-2025 - 15:01 PM | Xã hội

Ninh Bình đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của các cơn giông lốc dữ dội xảy ra từ khoảng 3h đến 5h sáng ngày 29/9.


Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 1.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mặc dù đã nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 10 và mưa lũ sau bão, Ninh Bình vẫn phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản (Ảnh: Người lao động).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 2.

Tính đến 12h ngày 29/9, trận giông lốc quét qua tỉnh Ninh Bình đã làm 9 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người, Hồng Phong 1 người, Gia Hưng 1 người, Chất Bình 1 người) (Ảnh: Vietnamnet).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 3.

Ngoài ra, có 18 người bị thương tại các xã Hải Thịnh (5 người), Quỹ Nhất (2 người), Hải Anh (3 người), Hồng Phong (2 người), Chất Bình (6 người) (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 4.

Bão khiến 11 nhà cấp bốn đổ sập; 126 nhà tốc mái, hư hại; 5 điểm trường học chịu thiệt hại (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 6.

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 7.

Cảnh tan hoang chưa từng thấy do hậu quả của bão số 10 kèm giông lốc ở Ninh Bình (Ảnh: VTV).

Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy- Ảnh 8.

Nhiều cột điện trên địa bàn xã Quỹ Nhất bị quật đổ, gây mất điện diện rộng (Ảnh: Vietnamnet).

Giông lốc ở Ninh Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương (Clip: MXH).

Sau 13 tiếng hoành hành từ bắc Quảng Trị tới Nghệ An, vào lúc 13h ngày 29/9, bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở địa phận Trung Lào. Sức gió mạnh nhất lúc đổ bộ là cấp 11, thấp nhất cấp 8.

Theo thông tin trên báo VnExpress, hiện bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.

Theo Duy Anh

Từ Khóa:
mưa gió

