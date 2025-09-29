Trận giông lốc dữ dội quét qua Ninh Bình: 9 người chết, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy

Sau 13 tiếng hoành hành từ bắc Quảng Trị tới Nghệ An, vào lúc 13h ngày 29/9, bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở địa phận Trung Lào. Sức gió mạnh nhất lúc đổ bộ là cấp 11, thấp nhất cấp 8.

Theo thông tin trên báo VnExpress, hiện bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.